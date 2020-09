Econocom : 'baisse plus limitée du CA' attendue en 2020

10/09/2020 | 10:00

Déclarant 'observer, à l'occasion de cette rentrée de septembre, une amélioration de tendance pour l'ensemble de ses métiers', Econocom prévoit une baisse plus limitée de son chiffre d'affaires pour l'année 2020, 'd'au plus -6%' à normes et périmètre constants.



Ajoutant que 'l'amélioration de la rentabilité opérationnelle constatée au premier semestre devrait se prolonger au second', le groupe de services informatiques belge attend, pour l'ensemble de 2020, le résultat opérationnel courant (ROC) 'au moins égal à celui de 2019'.



Enfin, Econocom poursuivra en 2020 ses actions de désendettement visant à ramener sa dette nette comptable à zéro. Pour 2021, il prévoit une hausse de son chiffre d'affaires de 5 à 10% à normes et périmètre constants.



