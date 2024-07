Le groupe Econocom a réalisé au 1er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 1 335 millions d'euros, en augmentation de 3,0% par rapport à la même période de 2023 (vs. +2,6% au 1er trimestre) et avec la contribution de toutes les activités. En organique, la hausse est de 2,9%, en l'absence d'évolution majeure de périmètre.

Après prise en compte d'un résultat financier de -5,9 millions d'euros, d'une charge d'impôt de -9,3 millions d'euros et d'un résultat net semestriel des activités non poursuivies bénéficiaire à hauteur de 5,7 millions d'euros, le résultat net consolidé ressort à 23,1 millions d'euros au 1er semestre 2024 vs. 24,7 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent.

Endettement Financier Net en forte réduction

Conformément aux engagements pris dans le plan stratégique 2024-2028One econocom, le groupe a lancé son programme de désinvestissements d'actifs non stratégiques afin de contribuer à l'autofinancement de sa politique de croissance externe. Dans ce cadre, le groupe a finalisé début juin la cession de sa filiale Les Abeilles lui permettant d'engranger d'ores et déjà un peu plus de la moitié des 180 millions d'euros de produits de cession prévus dans le plan One econocom.

En outre, le groupe a généré au cours des 12 derniers mois un Free Cash-Flow de 88 millions d'euros en amélioration grâce aux efforts accomplis par l'ensemble de ses entités pour réduire leur besoin en fonds de roulement.

Grâce à ces deux effets, l'Endettement Financier Net s'établit à 180 millions d'euros au 30 juin 2024, à comparer à 321 millions d'euros un an plus tôt. Ce niveau d'endettement à fin juin est le plus faible constaté au cours des 10 dernières années à la même date.

Nouvelle organisation de la gouvernance

Le Conseil d'Administration d'Econocom a approuvé à l'unanimité la dissociation des fonctions de Président et de CEO, ainsi que la nomination de M. Angel Benguigui en qualité de CEO Groupe. M. Jean- Louis Bouchard, fondateur d'Econocom, devient Président opérationnel. M. Angel Benguigui pourra s'appuyer sur son soutien et son conseil, dans le cadre d'échanges de qualités fondés sur la relation de confiance établie entre eux depuis de nombreuses années. Un nouveau Comité Exécutif sera prochainement annoncé, afin de renforcer les expertises et la complémentarité des différents membres de la direction générale.

Perspectives 2024

Compte tenu de ces bonnes orientations à fin juin, Econocom confirme son objectif 2024 de croissance de son chiffre d'affaires compris entre 3 et 5%.

Prochaine publication : réunion d'information sur les résultats semestriels 2024 le 25 juillet prochain

À P R O P O S D ' E C O N O C O M

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

