Ecopetrol S.A. est une société pétrolière. La société opère en Colombie, au Pérou, au Brésil et sur la côte du Golfe des États-Unis. Les secteurs d'activité de la société sont l'exploration et la production, le transport et la logistique, le raffinage, la pétrochimie et les biocarburants. Le secteur Exploration et production de la société comprend des activités d'exploration, de développement et de production en Colombie et à l'étranger. Le segment Transport et logistique de la société comprend le transport de pétrole brut, de carburants, de mazout et d'autres produits raffinés, y compris le diesel et les biocarburants. La capacité d'exploitation des principaux réseaux de pipelines de pétrole brut de la société est d'environ 1,34 million de barils par jour (BPD). Les principales raffineries de la société sont la raffinerie de Barrancabermeja, qu'elle possède et exploite directement, et une raffinerie dans la zone franche de Carthagène, exploitée par Reficar S.A., une filiale de la société. La société possède et exploite également deux autres raffineries mineures : Orito et Apiay.