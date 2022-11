Le bénéfice net d'Ecopetrol en Colombie double au troisième trimestre grâce à la hausse de la demande et des prix du pétrole.

La compagnie pétrolière nationale colombienne Ecopetrol a annoncé mardi que son bénéfice net du troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 9,51 trillions de pesos (1,90 milliard de dollars), soit une hausse de 150 % par rapport à l'année précédente, la production ayant retrouvé des niveaux jamais vus depuis la pandémie de coronavirus.

Les revenus de la société ont grimpé de 86 % pour atteindre 43,44 trillions de pesos, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a doublé pour atteindre 21,14 trillions de pesos au cours de la période, a-t-elle déclaré dans un dépôt, citant la hausse de la demande et des prix.

"Les performances opérationnelles et commerciales, ajoutées à un prix international du pétrole brut favorable, nous ont permis d'atteindre de meilleurs prix de réalisation pour notre brut", a déclaré le directeur général d'Ecopetrol, Felipe Bayon, dans le dépôt.

La production du troisième trimestre 2022 a retrouvé son niveau d'avant la pandémie, a indiqué la société. La production d'Ecopetrol a été malmenée pendant la pandémie, l'appétit mondial pour le pétrole s'étant effondré.

La production a augmenté de 5,4 % au troisième trimestre de l'année pour atteindre une moyenne de 720 400 barils équivalent pétrole par jour (boed), contre 683 600 boed au trimestre précédent.

Ce chiffre est le plus élevé depuis le premier trimestre de 2020, a ajouté la société, et a battu les précédentes prévisions de production de la société pour 2022, qui se situaient entre 700 000 et 705 000 boed.

La production des neuf premiers mois de l'année a atteint en moyenne 705 900 boed, soit une hausse de 4,8 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Les prix élevés du brut ont conduit les majors pétrolières américaines Exxon Mobil et Chevron à enregistrer des bénéfices trimestriels faramineux, bien que la société pétrolière d'État mexicaine Pemex ait affiché une perte, en raison d'une monnaie plus faible et de coûts de vente plus élevés.

