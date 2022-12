Les vols de pétrole en Colombie explosent et laissent des traces dans l'environnement.

Le parfum de la terre humide et des fleurs est dominé par la puanteur des produits chimiques provenant des mares stagnantes - les déchets d'un processus de raffinage rudimentaire qui transforme le pétrole volé dans un oléoduc voisin en un carburant de contrebande connu sous le nom de pategrillo, ou "pied de grillon", en raison de sa teinte verdâtre.

Cette essence de fortune est utilisée pour fabriquer de la cocaïne et contribue à alimenter le commerce de la drogue en Colombie. Les feuilles des plants de coca sont trempées dans le pategrillo - ou dans d'autres combustibles, comme l'essence - pour en extraire les composés alcaloïdes qui serviront à fabriquer le narcotique, selon la police nationale. Le pategrillo est également utilisé pour alimenter les machines lourdes des exploitations minières illégales, selon la police.

Alors que la production potentielle de cocaïne de la Colombie atteint des niveaux record, selon les estimations de l'ONU, les vols de pétrole sont en hausse : le volume volé dans deux des principaux oléoducs colombiens a plus que triplé depuis 2018 pour atteindre une moyenne de 3 447 barils par jour au 30 novembre, selon les données de la police.

Mais on sait peu de choses sur l'ampleur de l'impact environnemental des déversements des pipelines de soutirage et des raffineries illicites, qui se trouvent souvent dans des régions éloignées et dangereuses.

En septembre, Reuters a accompagné une unité de police chargée de lutter contre les vols de pétrole sur deux sites près de Tumaco, un port du Pacifique dans le sud-ouest de la Colombie qui est le terminal de l'oléoduc Transandino du pays.

La clairière de jungle abritant la raffinerie clandestine - plus grande qu'un terrain de football - est restée noircie par le pétrole bien qu'elle ait été perquisitionnée par la police en mars et que l'opération ait été démantelée.

La police a déclaré que la raffinerie avait appartenu à la faction Urias Rondon des rebelles dissidents des FARC - qui rejettent un accord de paix conclu en 2016 avec le gouvernement - pour produire du pategrillo destiné à la fabrication de cocaïne.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cela de manière indépendante ni de contacter le groupe Urias Rondon pour un commentaire.

Le métal tordu des barils détruits et plus d'une douzaine d'alambics de cuisson métalliques - capables de traiter 500 à 1 000 gallons d'huile - jonchaient le site, à un peu plus d'une heure de marche de la petite ville de La Guayacana.

Les arbres voisins ont été dépouillés de leurs feuilles par les vapeurs polluantes qui s'échappent lors des opérations de raffinage.

"Les dégâts sont extrêmes. Les animaux, les arbres - tout est totalement brûlé", a déclaré le colonel Johan Pena, commandant de l'unité de police chargée de lutter contre les vols de pétrole à Narino, une province frontalière de l'Équateur connue pour sa production de cocaïne.

"Les mots ne suffisent pas pour montrer au monde les dégâts".

Une grande partie de l'oléoduc Transandino voisin - qui transporte le pétrole de la province de Putumayo, de l'autre côté des Andes, jusqu'à Tumaco - passe au-dessus du sol, ce qui en fait une cible facile pour les voleurs.

Environ 951 barils par jour ont été volés au cours des 11 premiers mois de l'année sur le Transandino, soit une augmentation d'environ 5 % par rapport aux niveaux de vol jusqu'à la fin de l'année dernière.

L'opérateur du pipeline, Cenit, une filiale de l'entreprise publique majoritaire Ecopetrol, n'a pas répondu aux questions concernant les défis auxquels sont confrontées les opérations de nettoyage dans les zones reculées.

RAIDS

La police colombienne avait mis hors d'état de nuire 112 raffineries clandestines dans la région de Tumaco à la mi-octobre de cette année, contre 103 raids tout au long de l'année dernière et 112 détruits en 2020, a déclaré à Reuters le colonel William Castano, directeur de la force de police rurale colombienne des Carabineros.

En général, seul un tiers du brut volé est utilisé après avoir été raffiné sur ces sites, a déclaré Castano ; le reste est déversé dans le sol.

Castano a déclaré qu'une raffinerie illégale contamine en moyenne trois kilomètres carrés du milieu environnant, selon une estimation de la police. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer sur quoi cette estimation était basée.

"Elle endommage la faune, la flore, pollue l'air, endommage le sol, le sous-sol, endommage les eaux souterraines et endommage également les affluents qui traversent ces régions du pays", a-t-il déclaré.

La Colombie, l'un des pays les plus diversifiés au monde, compte des dizaines de milliers d'espèces différentes et contient près de 600 000 kilomètres carrés de jungles et de forêts, dont la préservation est vitale pour lutter contre le changement climatique car elles stockent de grandes quantités de carbone.

Reuters a contacté plus d'une douzaine de groupes environnementaux, de défenseurs des droits, d'agences gouvernementales et d'organisations internationales qui ont soit déclaré ne pas avoir d'informations détaillées sur l'étendue des dommages environnementaux causés par le vol de pétrole en Colombie, soit n'ont pas répondu aux questions.

"Nous ne connaissons toujours pas les impacts environnementaux qu'il provoque, car il s'agit d'un processus illégal, clandestin, caché dans des endroits peu sûrs", a déclaré Hector Hernando Bernal, un fonctionnaire de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) chargé de l'élimination des drogues et des produits chimiques saisis.

Le ministère colombien des Mines et de l'Énergie a déclaré dans un communiqué que les déversements continus "qui nuisent aux personnes et aux écosystèmes" étaient inquiétants et que le gouvernement enquêtait sur la question.

RÉPONDRE À LA DEMANDE

La production potentielle de cocaïne a augmenté de 14 % pour atteindre un niveau record de 1 400 tonnes en 2021, selon l'ONUDC, tandis que la demande de carburants utilisés dans le commerce de la cocaïne a augmenté pour atteindre entre 447 millions et 705 millions de litres, a déclaré l'organisation à Reuters.

Il n'a pas été possible de dire quelle quantité de carburant était du pategrillo, a précisé l'ONUDC.

"Le vol d'hydrocarbures renforce également la puissance militaire des groupes (armés illégaux)", a déclaré Katherine Casas, enquêtrice pour le groupe de défense de l'énergie Crudo Transparente.

Pategrillo est la troisième source de revenus des gangs colombiens après la drogue et l'exploitation minière illégale, ce qui les aide à acheter des armes et d'autres équipements, selon Mme Casas.

Les guérilleros de l'Armée de libération nationale de Colombie (ELN) et les dissidents des rebelles démobilisés des FARC sont également connus pour taxer le pategrillo à environ 2,10 $ le baril, selon un rapport de la fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung publié cet été.

IMPACT À LONG TERME

Les oléoducs sont souvent percés à l'aide de foreuses manuelles, de valves non étanches et de tubes en plastique, et le brut est stocké et raffiné de manière désordonnée, ce qui entraîne de fréquents déversements, selon la police, des analystes et l'ONUDC.

Une fois arrivé dans les raffineries illégales, le pétrole est transféré dans des alambics cylindriques et cuit à haute température. La vapeur qui en résulte, une fois refroidie, donne le pategrillo.

Selon l'ampleur d'un déversement, le sol contaminé par le pétrole peut mettre des décennies à guérir et plus d'un siècle à se rétablir complètement, a déclaré l'autorité environnementale de Narino, Corponarino, dans un communiqué.

La police, les analystes et les scientifiques ont fourni à Reuters des estimations similaires.

Les déversements de pétrole sur terre étouffent les pores du sol, limitant l'accès des micro-organismes à l'oxygène, a déclaré Martha Daza, professeur à l'école d'ingénierie des ressources naturelles et de l'environnement de l'université Universidad del Valle, basée à Cali.

"En bouchant ces pores, l'eau ne peut pas circuler et la disponibilité de l'oxygène pour l'activité biotique dans le sol est réduite, tant pour les macro-organismes, comme les vers de terre, les fourmis et les racines des plantes, que pour les micro-organismes", a déclaré Daza. "C'est très dommageable".

À Tumaco, les journalistes de Reuters ont vu des habitations situées à moins de 200 mètres de l'oléoduc Transandino. Du pétrole s'était écoulé d'une vanne illicite, et les vrilles d'un nuage noir de brut s'enroulaient en spirale dans une flaque stagnante en contrebas.

Les communautés rurales qui ne sont pas reliées au réseau d'eau dépendent des rivières et sont confrontées aux risques sanitaires des déversements, selon Bram Ebus, consultant pour l'International Crisis Group qui a enquêté sur l'industrie pétrolière illicite de la Colombie.

"Les valves illicites placées sur les pipelines se délogent rapidement. Le brut qui se déverse dans les rivières et les ruisseaux peut polluer les aqueducs desservant des villes entières", a déclaré Ebus à Reuters.

Les autorités sanitaires régionales de Narino n'ont pas immédiatement répondu aux questions concernant l'impact sanitaire des déversements de pétrole.