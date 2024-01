Ecora Resources PLC est une société de redevances basée au Royaume-Uni. La société obtient des redevances et des flux de ressources naturelles en créant de nouvelles redevances directement avec les exploitants ou en acquérant des redevances et des flux existants. La société détient des redevances et des investissements dans des intérêts miniers et d'exploration principalement en Australie, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe, avec une exposition diversifiée aux matières premières représentées par le cobalt, le charbon sidérurgique, le minerai de fer, le cuivre, le vanadium, l'uranium et l'or. Son modèle d'entreprise consiste à acquérir des redevances et des flux dans des matières premières qui soutiennent un avenir durable. Elle investit dans des redevances primaires et secondaires. La société possède plus de 19 actifs principaux liés aux redevances et aux flux sur les cinq continents, ce qui lui permet de diversifier son exposition aux matières premières. Ses produits de base comprennent le cobalt, le cuivre, le nickel, le vanadium, l'uranium, le charbon sidérurgique et les boulettes de minerai de fer.

Secteur Sociétés minières intégrées