CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2022 : QUASI TRIPLEMENT DE L'ACTIVITE

En k€ S1 2021 S1 2022 Var k€ Var % Ecoslops Portugal 3 095 6 752 +3 657 + 118% Ecoslops Provence - 1 884 +1 889 n/a Scarabox - 266 +266 n/a Total à périmètre courant 3 095 8 902 +5 807 + 188% Total à périmètre comparable* 3 095 6 752 +3 657 + 118%

*à périmètre comparable : retraité des contributions de l'unité de Marseille et de la Scarabox, pour lesquelles il n'y avait pas de chiffre d'affaires au 1er semestre 2021.

Ecoslops a réalisé un chiffre d'affaires sur le premier semestre 2022 de 8,9 M€ contre 3,1 M€ au premier semestre 2021, soit une hausse de +188% à périmètre courant et +118% à périmètre comparable

Le chiffre d’affaires du groupe a bénéficié sur le premier semestre 2022 du renforcement de son activité avec :

Une forte progression des ventes de produits raffinés en volume, de +98% à périmètre courant (+53% à périmètre comparable), représentant 13.496 tonnes





Une amélioration du prix de vente moyen de 88% liée :



aux conditions très favorables sur les marchés de l’énergie (+78% liés à la hausse du Brent et du $) aux résultats des efforts d’améliorations opérationnelles réalisés sur les unités : +10% liés au mix produit, soit davantage de produits blancs (Naphta, Gasoil) vs produits noirs (Fuel, bitume)







Perspectives

Sur l’activité Produits raffinés, le groupe reste confiant sur ses objectifs de production : 25.000 tonnes par Ecoslops Portugal et 10.000 tonnes par Ecoslops Provence qui continue sa montée en charge.

En ce qui concerne la Scarabox, la construction de la première unité, destinée à la société Valtech Energy au Cameroun, est achevée. L’unité est prête à être acheminée vers son site d’exploitation à Kribi.

