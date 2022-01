ECOSLOPS - CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 ET FAITS MARQUANTS

ECOSLOPS - CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 ET FAITS MARQUANTS

Paris, le 31 janvier 2022

Un chiffre d'affaires plus que doublé, à 12,4 M€

Vente de la première unité Scarabox ® confirmée

Entrée en production de l'unité de Marseille

De multiples opportunités de développement identifiées pour 2022 et au delà

2021 marque une inflexion décisive dans le développement d'Ecoslops avec un chiffre d'affaires de 12,4 M€, qui a plus que doublé par rapport à celui de 2020.



Chiffre d'affaires en M€ * 2020 2021 Var . M€ Var. % Produits raffinés - Sines 3,77 6,30 +2,53 +67% Produits raffinés - Marseille - 0,22 +0,22 n/a Equipements industriels - Scarabox® - 3,73 +3,73 n/a Services Portuaires & Autres 1,98 2,18 +0,20 +10% Total 5,75 12,43 +6,68 +116%

Chiffre d'affaires en M€ * S1 Vs 2020 % S2 Vs 2020 % Produits raffinés - Sines 2,02 -4% 4,28 +157% Produits raffinés - Marseille - 0,22 n/a Equipements industriels - Scarabox® - 3,73 n/a Services Portuaires & Autres 1,07 +18% 1,11 +3% Total 3,09 +3% 9,34 +241%

* : données non auditées

Unité de Sines au Portugal

Après une année 2020 très fortement affectée par la baisse brutale des cours pétroliers et le ralentissement de l'activité industrielle en Europe (liés à la crise Covid), le redémarrage de notre activité a été progressif sur le premier semestre après deux premiers mois de l'année 2021 pénalisés par l'attente du renouvellement et de l'extension du permis d'exploiter (finalement obtenus le 25 février 2021). Depuis lors, l'unité de Sines a effectué un retour rapide à la normale avec un volume annuel de production de 21.960 tonnes (dont une production historique de 13.889 tonnes au second semestre). L'exercice 2021 se solde ainsi par un chiffre d'affaires Produits Raffinés de 6,3 M€, en progression de 67% par rapport à 2020, qui se décompose en +1% d'effet volume et +66% d'effet prix (dont +58% liés à la hausse des cours pétroliers et +8% liés à l'amélioration du mix produit). En 2022 la société prévoit une production supérieure à 25.000 tonnes, soit un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 M€ (incluant les services portuaires) sur la base des cours actuels.

Unité de Marseille

Les travaux d'achèvement et de commissioning de l'unité de Marseille (détenue à 75% par Ecoslops et 25% par TotalEnergies) ont été finalisés au premier semestre et ont permis une livraison de l'unité le 2 juillet 2021, en présence de Patrick Pouyanné, PDG du groupe TotalEnergies. Les mois suivants ont permis de réaliser tous les tests de fonctionnement et de sécurité et ont également permis de roder les équipes d'Ecoslops Provence et de TotalEnergies ainsi que les opérations logistiques et douanières. Le quatrième trimestre a ainsi vu le début de montée en charge de l'unité avec la production de 1.500 tonnes de produits raffinés. Après la phase d'homologation des produits par les nouveaux clients, un peu plus de 500 tonnes ont été vendues en 2021, représentant un C.A. de 0,22 M€. En 2022, comme lors du lancement de Sines, la société prévoit la production d'environ 10.000 tonnes, soit un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 M€ sur la base des cours actuels.

Scarabox®

Conçue, développée et construite sur fonds propres, la première unité Scarabox® a été vendue en mars 2021 à la société camerounaise Valtech Energy, qui appartient au groupe SCIN. Cette dernière a levé la condition suspensive liée à son financement en décembre 2021 grâce à l'octroi d'un crédit de la part de Société Générale Cameroun, sa banque partenaire. Ceci conduira à la livraison de l'unité au premier trimestre 2022. Au 31 décembre 2021, la construction de l'unité avait un stade d'avancement de 93%, correspondant à un C.A. de 3,73 M€.

Sur ce nouveau marché, Ecoslops s'inscrit en véritable partenaire industriel et financier de Valtech Energy pour ce projet innovant de traitement des huiles usagées avec un contrat d'assistance technique d'une durée de 8 ans et une prise de participation de 17% du capital de Valtech Energy réalisée en janvier 2022.

L'annonce de la vente de la première unité Scarabox® au Cameroun a permis de constituer un portefeuille d'opportunités dans de nombreux pays en voie de développement. La société est très confiante dans sa capacité à convaincre de nouveaux clients cette année. Cette nouvelle activité, complémentaire de celles des unités détenues en propre (Sines, Marseille actuellement), dispose de très solides atouts et arguments sur un marché où aucune innovation n'a été réalisée dans les 30 dernières années et où les consciences environnementales se sont fortement développées ces dernières années, en particulier dans les pays en voie de développement. Pour répondre à ce besoin, Ecoslops a signé un partenariat technique et commercial avec la société Greenflow afin de combiner leurs offres dans une approche commerciale commune et d'accélérer les ventes.

Autres projets en cours

En 2021, le Groupe a continué à travailler sur les projets de Singapour, d'Anvers et du Canal de Suez. Même si les démarches commerciales ont été ralenties par la crise sanitaire et les fermetures intempestives des frontières d'un pays à l'autre, la deuxième partie de l'année a permis un retour à la normale en matière de déplacements et de rencontres de décideurs. Ecoslops a pour ambition de signer en 2022 un de ces trois projets.

Afin d'accélérer son développement, Ecoslops a signé en octobre dernier un accord de partenariat stratégique avec Mercuria Energy Group, l'un des leaders mondiaux du soutage (bunkering) avec sa filiale Minerva et du négoce d'énergie, sur les zones Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

Trésorerie

Au 31 décembre 2021, le groupe dispose d'une trésorerie disponible de 6,3 M€ contre 8,0 M€ au 31 décembre 2020. La dette brute s'élève à 27,8 M€ contre 27,5 M€ au 31 décembre 2020. Il est à noter que la position de trésorerie au 31 décembre 2021 n'intègre pas les encaissements liés à la vente de la Scarabox®, dont 2,4 M€ sont attendus début février 2022.

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

En tant qu'acteur de l'économie circulaire, Ecoslops accorde une importance majeure aux enjeux sociétaux, en plus des enjeux environnementaux. Dans ce contexte, le Groupe a publié le 10 mai 2021 son second rapport de développement durable et a dans la même optique signé les Women's Empowerement Principles (WEPs) des Nations Unies.

La vocation du Groupe à contribuer au développement durable s'illustre à travers la progression de la notation ESG au sein du panel Gaïa 390. La société confirme sa performance en particulier dans la catégorie des entreprises réalisant moins de 150M€ de chiffre d'affaires, puis qu'elle est désormais classée 12ème/140 (contre 12ème/78 lors de la campagne précédente).

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2021 le 12 avril 2022 après bourse

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : ir@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers et d'huiles de vidange. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.

www.ecoslops.com

