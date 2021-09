Ecoslops : 1er semestre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Développement au cours du semestre

Nouveaux projets P2R

Le Groupe a continué de travailler sur les projets de Singapour, d'Anvers et du Canal de Suez malgré des restrictions de déplacement pénalisantes. A ce stade, le projet de Singapour nous paraît le plus prometteur pour plusieurs raisons :

Le port de Singapour est la première place mondiale pour le soutage (livraisons de carburants marins) représentant près de 20% du marché mondial à lui seul

En conséquence, c'est aussi la première place mondiale pour la collecte de résidus maritimes, environ 150.000-200.000 tonnes par an (autant que l'ensemble des ports européens réunis)

Cette collecte est réalisée par deux sociétés locales qui maitrisent la totalité des flux, à la différence de l'Europe où les résidus sont collectés par des dizaines d'acteurs de petites taille disséminés sur le continent

La réglementation locale impose comme en Europe de commercialiser des produits à la qualité identique à celle des raffineries traditionnelles, ce qui n'est atteignable qu'avec la technologie du P2R

La capacité annuelle visée du P2R de Singapour serait d'au moins 90.000 T, permettant de générer d'importantes économies d'échelle et de maximiser la rentabilité

Ecoslops a développé une très bonne connaissance du marché local et développé une approche partenariale avec un acteur majeur présent à Singapour

Le projet d'Anvers a été lui aussi poursuivi. La conception et les études générales ont été finalisées et sont mutualisées avec le projet de Singapour.

Le projet du Canal de Suez attend quant à lui l'approbation des autorités égyptiennes sur le mode de financement exact de cette infrastructure.

Comme précédemment annoncé, Ecoslops sélectionnera le ou les projets les plus rentables et solides et privilégiera l'association avec des partenaires locaux bien implantés de manière à réduire les besoins de financement en fonds propres et à sécuriser les aspects liés à la construction et à l'exploitation (accès aux gisements de résidus, personnel qualifié, licences d'exploitation, etc.)

SCARABOX

L'activité a été intense sur le semestre avec de nombreux contacts commerciaux noués à l'occasion de l'annonce de la première vente de cette unité, destinée à recycler les résidus pétroliers et les huiles de vidange usagées en combustibles bas carbone.

Pour la première fois, un procédé innovant et adapté permettra de traiter ces sources de pollution endémiques dans les pays émergents. L'accueil de cette solution par les grands groupes de distribution pétroliers et les grands utilisateurs locaux d'huiles de lubrification (groupes miniers, de transport, ...) est très favorable et laisse présager de nombreuses opportunités d'implantations.