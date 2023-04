Ecoslops : Ebitda 2022 et cash-flow opérationnel positifs pour la première fois

Cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, Ecoslops annonce que son EBITDA est passé de -1,4 million d'euros en 2021 à +1,1 million d'euros en 2022. Le cashflow opérationnel du groupe est de + 2,9 millions d'euros sur l’exercice. Hors Ecoslops Provence, il est de +3,7 million d'euros. Le groupe, en outre, a réduit ses pertes sur un an : 4,3 millions d'euros en 2021 à 2,5 millions d'euros en 2022. Le taux de marge brute, quant à lui, est passé de 53% à 60%, bénéficiant d’une tension sur les prix de vente des produits finis (notamment le fioul et le gasoil).



Le chiffre d'affaires du groupe a bénéficié sur l'exercice 2022 du renforcement de son activité Produits raffinés, +155%, avec une forte progression des ventes en volume, de +51%, représentant 29.500 tonnes (contre 19.500 en 2021) ; et une très nette augmentation du prix de vente moyen (+69%) liée notamment aux conditions favorables sur les marchés de l'énergie (+57% sur le Brent converti en euros).



Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose de près de 6,9 millions d'euros de trésorerie (+0,5 million d'euro par rapport au 31 décembre 2021) et d'un endettement net de 23,2 millions d'euros (vs 22,6 millions d'euros au 31 décembre 2021).