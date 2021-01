Ecoslops : Forte progression de la notation ESG d'Ecoslops au sein du Panel Gaïa Rating

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORTE PROGRESSION DE LA NOTATION ESG D'ECOSLOPS

AU SEIN DU PANEL GAIA RATING

Paris, le 13 janvier 2021,

Le groupe Ecoslops est fier d'annoncer sa forte progression au sein du Panel ESG 230 de Gaïa Rating. Après une entrée directement en 149ème position l'année dernière, Ecoslops fait cette année un bond de 45 places pour se retrouver en 104ème position du panel général, et en 12ème position parmi les 78 entreprises du panel réalisant moins de 150M€ de chiffre d'affaires..

Cette importante progression reflète les développements de l'entreprise amorcés en 2019 en matière de RSE, année de référence de cette nouvelle campagne de l'agence de notation. Avec une note globale de 63 (contre 49 lors de la précédente campagne), Ecoslops a montré une augmentation croissante de ses performances en matière de responsabilité sociétale depuis sa première participation à la campagne de consultation de Gaïa Rating en 2018, et continue de développer sa politique RSE de manière volontaire.

Ecoslops s'est également vu décerné en décembre le label «Efficient Solution for the Planet» de la fondation Solar Impulse pour sa technologie P2R, confortant la vocation de la société à contribuer au développement durable par le biais de technologies innovantes et plus respectueuses de l'environnement.

A PROPOS DE GAÏA

Gaïa Rating est la première agence de notation basée sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sur les Small & Mid Cap françaises. Développée par EthiFinance, l'Indice Gaïa est l'indice ESG de référence pour les entreprises françaises cotées en bourse. Il sélectionne les 70 meilleures valeurs moyennes de son panel 230, en fonction de leurs performances extra-financières, évaluant notamment le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE. Créé en 2009, cet indice surperforme depuis sa création le CAC 40 et le CAC Mid & Small.

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.