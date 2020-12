Ecoslops : Le procédé P2R d'Ecoslops récompensé par le label «Solar Impulse Efficient Solution»le label «Solar Impulse Efficient Solution»

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

les solutions candidates au label doivent passer par une méthodologie neutre basée sur des normes vérifiées. Ce label sert de récompense aux solutions propres et rentables.

Regardez la vidéo sur Youtube

À propos de la Fondation Solar Impulse

La Fondation Solar Impulse se consacre à accélérer la mise en œuvre de solutions propres et rentables. De plus, la Fondation aide les décideurs des entreprises et des gouvernements à atteindre leurs objectifs environnementaux et à adopter des politiques énergétiques plus ambitieuses, nécessaires pour mettre ces solutions sur le marché. Une façon de porter plus loin le succès du premier vol solaire autour du monde.

Regardez la vidéo sur Youtube

À propos d'Ecoslops

Ecoslops est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN: FR0011490648 - Mnémonique: éligible ALESA / PEA-PME

Relations investisseurs: info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43

Ecoslops est la technologie propre qui introduit le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante permettant à l'entreprise de valoriser les résidus pétroliers en nouveaux carburants et en bitume léger. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage qui transforme ces résidus en produits commerciaux répondant aux normes internationales. Ecoslops propose une solution économique et plus écologique aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de déchets et aux armateurs à travers ses usines de traitement. www.ecoslops.com