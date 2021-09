Ecoslops : Rapport semestriel au 30 juin 2021

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Au cours du premier semestre 2021, le groupe Ecoslops a enregistré un retour graduel à la normale de son activité au Portugal. L'unité de Marseille, qui permet de doubler la capacité de production du Groupe en Europe, a été achevée avec succès et est désormais en mode exploitation depuis le début du mois de juillet 2021. Parallèlement, la construction de la première unité Scarabox est en cours. Cette solution innovante de revalorisation des déchets, adaptée aux pays émergents, marque l'entrée de la société sur un nouveau marché ainsi qu'un virage stratégique vers une activité équilibrée entre des unités en propre (P2R) et la vente d'équipements et de services clés en main (Scarabox).

Sur un plan opérationnel, et plus en détails :

- L'activité de l'unité de Sines, bien que globalement comparable à celle du premier semestre 2020, masque une forte reprise sur le deuxième trimestre. Le premier trimestre a en effet été pénalisé par le renouvellement et l'extension du permis d'exploiter (obtenu le 25 février 2021) et par des travaux planifiés de maintenance décennale sur certains bacs. Le second trimestre marque quant à lui un retour rapide à la normale des opérations, en ligne avec les volumes et les prix de 2019, meilleure année réalisée par l'usine depuis son lancement en 2015. L'unité P2R de Sines a produit sur le semestre écoulé 8.071 tonnes (dont 66% au second trimestre) et vendu 6.816 tonnes (dont 68% au second trimestre), contre respectivement 11.872 et 9.887 tonnes au 30 juin 2020.

30 Juin 2021 30 Juin 2020 Variance k€ Variance % Activité Produits raffinés 2.022 2.101 (79) (4%) Activité Portuaire 1.073 909 164 18% Total C.A. 3.095 3.010 85 3%

Le chiffre d'affaires sur les produits raffinés s'analyse en -31% d'effet volume (lié à l'arrêt de début d'année) et +27% d'effet prix et mix produit;

- Les travaux d'achèvement de l'unité de Marseille (détenue à 75% par Ecoslops et 25% par TotalEnergies) se sont poursuivis conformément aux attentes et ont permis une livraison de l'unité le 2 juillet 2021, en présence des Présidents des deux groupes. L'été a été mis à profit pour réaliser tous les tests de fonctionnement et de sécurité et a aussi permis de recycler plusieurs centaines de tonnes de résidus issus des fournisseurs locaux et d'atteindre les critères de qualité fixés par les clients. Enfin, cette période estivale a permis de roder les équipes internes et celles de TotalEnergies ainsi que les opérations logistiques et douanières. La phase de réglage et de mise au point devrait s'achever dans les prochaines semaines et permettre ainsi de livrer les premières productions aux clients.

- La construction de la première Scarabox (à destination du Cameroun) s'est poursuivie. Les études de détail sont achevées, les équipements et éléments de tuyauterie sont en cours de fabrication et les trois modules sont en cours d'assemblage dans les ateliers du sous-traitant situé en région PACA. L'achèvement de la construction et la livraison sont attendus pour la fin d'année.

Comme expliqué ci-avant, le chiffre d'affaires du Groupe est stable comparé à la même période l'an dernier, avec une dynamique très différente entre le premier et le second trimestre. Les produits d'exploitation sont en hausse car ils enregistrent le montant de production stockée liée à la construction de la Scarabox. Hors achats liés à la Scarabox, les charges d'exploitation sont contenues et permettent une amélioration de l'EBITDA et de l'EBIT.

