PUBLICATION DU RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2021

Paris, 30 mai 2022



Ecoslops annonce la parution de son rapport de Développement Durable 2021.

Il présente la façon dont le Groupe Ecoslops met ses valeurs et ses compétences au service d’un modèle

économique responsable, créateur de valeur partagée et durable. Ce document rassemble les positions,

les réalisations et les trajectoires du Groupe sur les sujets environnementaux, sociaux et sociétaux. Son

élaboration mobilise un réseau d’experts au sein des différents métiers de l’entreprise, ce qui en fait un

ouvrage de référence.

Il est disponible en ligne sur le site de la société dans la rubrique "Développement Durable"

