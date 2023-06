Ecosuntek SpA est une société italienne active dans le secteur de l'énergie. La société produit des systèmes pour les énergies renouvelables. Ecosuntek SpA fabrique entre autres des centrales photovoltaïques, des petites éoliennes, des panneaux solaires et des panneaux à vide, ainsi que des régulateurs, des systèmes de stockage sur batterie et des onduleurs solaires. Elle conçoit et produit des éco-systèmes indépendants (IES), une unité de logement mobile, énergétiquement indépendante, qui est utilisée chaque fois qu'une installation hors réseau est nécessaire. Ecosuntek SpA construit et gère également des stations de recharge pour les voitures électriques. En outre, la société fournit divers services, tels que l'installation, l'entretien, la surveillance, le nettoyage électrique, l'aide à la connexion au réseau et le conseil, entre autres. Elle opère sur le marché intérieur et en Inde. Elle opère par l'intermédiaire de Bluepower Srl.