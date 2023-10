(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth vendredi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Ecosuntek augmente de 9,5 % à 25,30 euros par action. L'action a progressé de 30 % au cours du dernier mois et de trois chiffres au cours de l'année écoulée.

Take Off s'est également bien comportée, avec une hausse de 9,0% à EUR 1,33 par action. L'action a chuté de 25 % au cours des trente derniers jours, de 61 % au cours des six derniers mois et de 69 % au cours de l'année écoulée.

PERDANTS

Vantea SMART occupe la dernière place et abandonne 11% à EUR1,39 par action. La société a déclaré avoir clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net qui est tombé à 548 493 euros, contre 993 696 euros au cours de la même période de l'année précédente.

Pour les six premiers mois de l'année, le groupe Vantea SMART a déclaré une valeur de production de 9,2 millions d'euros et des recettes de 7,7 millions d'euros, soit une baisse de 74 % par rapport au premier semestre de l'année dernière et de 61 % par rapport au second semestre.

