ECR Minerals annonce des résultats positifs à Lolworth, alors que la perte annuelle s'aggrave

(Alliance News) - ECR Minerals PLC a annoncé lundi une perte annuelle accrue, alors qu'elle a annoncé de nouveaux résultats de son projet Lolworth Range dans le Queensland, en Australie.

La société australienne d'exploration et de développement minier a annoncé une perte avant impôts de 2,6 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 1,5 million de livres sterling l'année précédente.

ECR Minerals a déclaré que cette perte reflétait principalement la dépréciation du projet Danglay Gold. Ses dépenses administratives totales ont également augmenté, passant de 1,5 million de livres sterling à 2,8 millions de livres sterling.

La société a expliqué qu'en maintenant des campagnes de forage et des activités d'exploration intensives, son capital a diminué au cours de l'année et s'élève maintenant à 612.582 GBP.

Néanmoins, ECR Minerals a déclaré que le coût de ses activités programmées pour l'année à venir est "en main", suite à la levée de fonds annoncée précédemment après la fin de l'année et à la vente de la propriété Bendigo au mois d'août.

Le directeur général Andrew Haythorpe a déclaré que la société avait constaté une reprise de la valeur du prix de l'or après la fin de l'année. M. Haythorpe estime que cela est dû au fait que l'or est une valeur refuge convaincante dans un contexte macroéconomique très incertain.

Par ailleurs, ECR Minerals a annoncé les résultats finaux du flux de niobium et de tantale de son projet Lolworth Range dans le Queensland.

La société a déclaré que les meilleurs résultats comprenaient du niobium jusqu'à 894 parties par million et du tantale jusqu'à 290 ppm. Elle a ajouté que les nouveaux résultats étendent les drainages anormaux de niobium et de tantale 10 kilomètres plus à l'ouest des résultats précédemment annoncés.

Le PDG Haythrope a déclaré : "Bien qu'ECR Minerals se trouve actuellement dans une phase d'exploration précoce à Lolworth, il est néanmoins gratifiant de voir le projet franchir une étape importante grâce à l'extension des sources de drainage potentielles pour le niobium et le tantale. Avoir déjà une zone de 50 kilomètres carrés indiquant une ressource combinée potentielle pour le lithium, le niobium et le tantale à ce stade de l'exploration est un développement passionnant à tout point de vue. Bien qu'il s'agisse encore d'un stade précoce, ces résultats, associés aux anomalies aurifères signalées la semaine dernière, renforcent la conviction du conseil d'administration selon laquelle le projet Lolworth a un grand potentiel pour devenir un projet phare multiminéral pour la société".

ECR a déclaré qu'une campagne de travaux sur le terrain devrait commencer le mois prochain, le conseil d'administration ayant déjà identifié les zones clés à suivre à partir des travaux de la saison dernière, en ciblant les sources des anomalies aurifères, ainsi que le lithium, le tantale et le niobium.

La société s'est déclarée "enthousiasmée" par les "possibilités et le potentiel naissant" que l'on estime exister à Lolworth.

ECR Minerals a clôturé en baisse de 9,3 % à 0,54 pence lundi à Londres.

