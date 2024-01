ECR Minerals plc (ECR) est une société d'exploration et de développement minier basée au Royaume-Uni. La société est principalement engagée dans l'identification, l'acquisition, l'exploration et le développement de projets miniers. Sa filiale à 100 %, Mercator Gold Australia Pty Ltd, possède les projets aurifères de Creswick, dans le centre de l'État de Victoria, en Australie. Le projet Creswick est axé sur la minéralisation aurifère encaissée dans le schiste principal de Dimocks. Elle détient également 100 % de la filiale LUX Exploration Pty Ltd. (LUX), qui possède trois permis d'exploration approuvés couvrant environ 946 kilomètres carrés (km2) dans le Queensland, en Australie. ECR détient une participation de 90 % dans le projet aurifère Danglay, un projet d'exploration avancée situé dans un district minier prolifique d'or et de cuivre au nord des Philippines. La société détient également une redevance sur le projet aurifère SLM dans la province de La Rioja, en Argentine.

Secteur Or