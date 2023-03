ECR Minerals commence le forage au diamant au projet Creswick

ECR Minerals PLC - société d'exploration et de développement axée sur l'or en Australie - Début du forage au diamant au projet Creswick dans l'État de Victoria, en Australie. La société possède 100% du projet qui comprend les tenements d'exploration EL006907, EL006713 et EL006184, situés près de la ville de Ballarat.

Le directeur général Andrew Haythrope déclare : "Nous entrons cette semaine dans une phase passionnante et qui pourrait changer la donne pour nos concessions de Creswick. L'ensemble des données compilées, la réanalyse des carottes de forage et la multitude de résultats d'échantillonnage du sol et de la roche déjà recueillis ont rendu l'ensemble du conseil d'administration et de l'équipe géo véritablement enthousiaste à l'idée de pouvoir confirmer un vaste filon d'or à Creswick."

Cours actuel de l'action : 0,70 pence, terminant en hausse de 12 % à Londres ce vendredi

Variation sur 12 mois : -47%.

