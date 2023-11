ECR Minerals PLC - société australienne d'exploration et de développement miniers - se dit encouragée par les intercepts de forage de Southern Cross Gold Ltd dans l'État de Victoria et par la reprise des travaux d'exploration de Falcon Metals Ltd au nord de Bendigo. En conséquence, elle déclare qu'elle va réévaluer ses actifs aurifères à Creswick et Bailieston. Elle indique qu'elle négocie les prix avec une société de forage et qu'elle vise à commencer le forage avant la période des fêtes de fin d'année.

Mike Whitlow, directeur des opérations, déclare : "Les dernières nouvelles positives concernant notre code postal parlent d'elles-mêmes. Nous sommes très encouragés par les récentes annonces de nos pairs et nous pensons qu'ECR a suffisamment d'opportunités à Victoria pour justifier un retour au forage. Nous fournirons de plus amples informations dans les semaines à venir, au fur et à mesure que nous finaliserons nos plans.

Cours actuel de l'action : 0,22 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 77 %.

