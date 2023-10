(Alliance News) - ECR Minerals PLC a annoncé jeudi avoir reçu les résultats définitifs de 224 échantillons de roche du projet Hurricane dans le nord du Queensland, en Australie.

La société australienne d'exploration et de développement minier a déclaré que les meilleurs résultats comprennent jusqu'à 45,7 grammes d'or par tonne à Hurricane North et 43,2% d'antimoine à Holmes South, soit 83,38 grammes d'or par tonne de teneur équivalente.

La société a ajouté qu'elle avait confirmé l'existence de zones de stockwork de quartz d'une largeur allant jusqu'à 20 mètres dans la zone d'intérêt de Holmes.

En début de semaine, la société a annoncé qu'elle avait accepté une prolongation de quatre semaines de son accord d'option pour l'acquisition de Placer Gold Pty Ltd, qui détient les trois concessions minières qui constituent le projet Hurricane.

La société évalue actuellement le projet et ses systèmes de veines minéralisées : Holmes, Tornado, Cyclone, Pedersons, Bouncer, Typhoon et Hurricane Nord et Sud.

Le directeur technique Adam Jones a déclaré : "L'équipe de terrain d'ECR est satisfaite des résultats de l'échantillonnage des éclats de roche et des données de la campagne achevée sur le projet Hurricane. Nous avons établi sans l'ombre d'un doute que le filon Holmes est le système filonien dominant dans la zone Hurricane au sens large, les meilleures teneurs en or et en antimoine ayant été échantillonnées dans la zone de cisaillement.

"Ces résultats nous confortent dans l'idée que la géologie du gisement de Kondaparinga, pour lequel nous avons récemment déposé une demande de licence, pourrait bien être contiguë à certaines des anomalies du projet Hurricane enregistrées ici, ce qui pourrait justifier des recherches plus approfondies.

Le directeur général Nick Tulloch a commenté : "Nous allons maintenant passer du temps à évaluer ces résultats et à déterminer comment nous pouvons maximiser le potentiel régional en tenant compte de la province de Hodgkinson au sens large et de notre nouveau permis d'exploration potentiel de Kondaparinga."

Les actions d'ECR Minerals ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 0,27 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

