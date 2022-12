ECR Minerals se félicite des résultats encourageants obtenus sur son site australien.

ECR Minerals PLC - Société d'exploration et de développement axée sur l'or en Australie - Découvre des anomalies de cours d'eau en lithium-tantale-niobium dans la première série de résultats d'une récente campagne d'échantillonnage de sédiments de cours d'eau entreprise au projet Lolworth Range dans le nord du Queensland, en Australie. Déclare que le premier lot de résultats était encourageant. La société dit attendre les résultats de 212 autres échantillons de sédiments de ruisseau.

Le directeur général Andrew Haythorpe déclare : "Dans notre récente interview, j'ai déclaré que les premiers résultats de notre campagne 2022 à Lolworth dépassaient de loin mes attentes. Outre l'or visible signalé dans un certain nombre d'échantillons, le fait que le premier lot d'échantillons de ruisseaux contienne des niveaux significatifs de lithium, de tantale et de niobium est significatif pour ECR en tant que société d'exploration, car il ajoute une nouvelle dimension à notre proposition aux actionnaires et aux investisseurs. Il est encore tôt, mais cette première série de résultats d'échantillons est un développement passionnant pour notre société... notre conseil d'administration est enthousiasmé par le potentiel de nouvelles découvertes à travers nos projets en 2023."

Fait suite aux résultats de l'échantillonnage du sol à Creswick dans l'État de Victoria, en Australie, jeudi, montrant un nouveau système aurifère parallèle potentiel. Dit que la société explore un certain nombre de tendances de minéralisation aurifère parallèle qui s'étendrait sur 10 kilomètres au sud vers la ville de Ballarat dans l'État de Victoria. Haythorpe ajoute : "Les résultats de géochimie du sol d'aujourd'hui et le nouveau système aurifère identifié par la suite confirment sans aucun doute que Creswick est l'hôte d'un système aurifère qui justifie une campagne d'exploration étendue et détaillée. Nous continuerons à utiliser la géochimie LIDAR sur l'ensemble de nos tenements de Creswick alors que nous dressons une liste de cibles de forage en 2023."

Cours actuel de l'action : 0,96 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 22%

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.