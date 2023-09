(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

ECR Minerals PLC - société d'exploration et de développement minier centrée sur l'Australie - déclare avoir déposé, par l'intermédiaire de sa filiale Lux Exploration Pty Ltd, une demande de permis d'exploration dans le nord du Queensland. La zone couverte par le permis, connue sous le nom de Kondaparinga, a une superficie d'environ 120 kilomètres carrés et se situe dans la province aurifère de Hodgkinson, elle-même située à 80 kilomètres au nord-ouest de Mareeba, dans le nord du Queensland, en Australie. La période d'exploration de trois ans comprendrait un engagement de dépenses de 487 000 AUD au cours de cette période. ECR Minerals ajoute que son équipe de géologues a examiné d'autres parties de la région à la recherche de zones potentiellement anomales pour l'or. La demande de licence pour Kondaparinga a été enregistrée le 23 septembre et sera évaluée par les autorités gouvernementales. Les travaux sur le terrain ne commenceront pas tant que la demande n'aura pas été acceptée. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que la licence soit accordée, les directeurs ont "toutes les raisons de penser" qu'elle le sera.

Panther Metals PLC - Société d'exploration minière axée sur le Canada - jalonne 19 nouveaux titres miniers à cellule unique, couvrant une superficie d'environ 4,15 kilomètres carrés. Les claims comprennent deux blocs de terrain - le bloc du lac Scattergood et le bloc de l'île Beaverhead - qui sont directement contigus au projet des lacs Manitou. Panther affirme qu'ils permettent d'étendre la couverture d'un terrain d'exploration considéré comme très prometteur pour l'or. Manitou Lakes est situé dans le district minier de Kenora, sur la ceinture de roches vertes Eagle - Manitou Lakes, à environ 300 kilomètres à l'est de la ville de Thunder Bay.

Pantheon Resources PLC - Société pétrolière et gazière axée sur le développement des champs d'Ahpun et de Kodiak, à terre aux États-Unis - Les opérations d'essais pour la réentrée du puits Alkaid-2 sur le versant nord de l'Alaska ont maintenant commencé. Elle décrit trois objectifs, à savoir recueillir les meilleurs échantillons possibles de fluide de réservoir pour l'analyse de la température pression-volume, déterminer la pression initiale du réservoir et tester les améliorations de la conception de la fracturation discutées lors des récents webinaires de l'entreprise. Pantheon précise que l'objectif des opérations à Alkaid-2 n'est pas de viser des débits maximums. Pantheon limitera délibérément les débits pour minimiser la production de gaz dans le puits et permettre une collecte optimale des données.

Rainbow Rare Earths Ltd - Producteur d'oxydes de terres rares axé sur l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est - L'entreprise a levé 4,5 millions de livres sterling grâce à un placement de 30 millions de nouvelles actions à 15 pence chacune. Le prix du placement représente une décote de 3,2 % par rapport au cours de clôture moyen de 15,5 pence par action ordinaire le 26 septembre. Le PDG George Bennett déclare : " C'est une période passionnante pour le projet Phalaborwa, après la production de sulfate de terres rares mélangées de l'usine pilote en Afrique du Sud et la production d'oxydes de terres rares séparées de notre usine pilote aux États-Unis attendue pour le quatrième trimestre 2023. Il s'agira de la dernière étape de réduction des risques afin de démontrer la commercialité du processus unique de traitement des terres rares que Rainbow a développé avec son partenaire K-Technologies, Inc. pour fournir les oxydes de terres rares séparées à aimant permanent, indispensables à la transition vers l'énergie verte. "

First Property Group PLC - Gestionnaire de fonds immobiliers et investisseur basé à Londres - déclare un total de fonds sous gestion au 31 août de 436 millions de livres sterling, contre 454 millions de livres sterling au 31 mars. La valeur nette d'inventaire a été "largement maintenue" face à des "conditions de marché extrêmement difficiles" pour le secteur de l'immobilier au cours des dernières années, en particulier en raison des fermetures d'immeubles et de la tendance au travail à domicile qui en découle, des hausses de taux d'intérêt, de l'inflation galopante et de la volonté d'atteindre un niveau net zéro. Il ajoute que le groupe a fait état d'une progression continue de la location de ses biens immobiliers au cours des deux dernières années, "ce qui se traduira par une croissance des revenus et de la valeur du capital en temps voulu". Dans un communiqué séparé, les résolutions sept et huit n'ont pas été adoptées lors de l'AGA. Par conséquent, les administrateurs n'ont actuellement pas le pouvoir de supprimer les droits de préemption statutaires en ce qui concerne les nouvelles attributions d'actions et la vente d'actions propres, et la société n'a pas le pouvoir de procéder à des achats de ses propres actions sur le marché.

Bluebird Merchant Ventures Ltd - société aurifère sud-coréenne dont l'objectif principal est de remettre en production des mines historiques - annonce un programme de forage entièrement financé de 5 666 mètres sur le prospect Lobo dans le cadre du projet aurifère Batangas aux Philippines. Ce programme de 34 trous en trois phases vise à mieux délimiter les cibles à haute teneur identifiées dans le cadre du projet, à améliorer l'inventaire minier actuel et à fournir des données permettant d'élaborer un plan d'exploitation souterraine. De précédents forages peu profonds sur seulement 1 kilomètre ont permis de délimiter une ressource principalement dans le prospect de la brèche du sud-ouest, qui comprenait 150 000 tonnes à 6,4 grammes par tonne dans les 80 mètres supérieurs des ressources minérales. Colin Patterson, directeur général, ajoute : "Nous pensons qu'il y a un énorme potentiel à exploiter : "Nous pensons qu'il existe un énorme potentiel d'expansion de l'inventaire des ressources sur l'ensemble du projet et nous sommes ravis des progrès réalisés par notre partenaire JV local, qui possède une vaste expérience de l'exploitation minière dans le pays et qui finance tous les travaux, y compris l'obtention des permis, jusqu'à la décision de production, en échange de 60 % du projet".

Oriole Resources PLC - Société d'exploration aurifère basée à Londres, axée sur un projet d'exploration précoce au Cameroun et sur le projet aurifère Senala au Sénégal - déclare qu'un examen des données historiques en 2022-2023 a déterminé que la prospectivité aurifère de son projet Wapouze, détenu à 90 %, était plus faible que celle du projet Bibemi du groupe, situé à proximité. Cependant, Oriole note que 13 des 14 échantillons d'éclats de roche provenant de calcaire affleurant ont donné des résultats chimiques suffisants pour être classés comme matériau carbonaté de haute qualité, utilisable dans l'industrie du ciment. Oriole a présenté une demande officielle de modification de la substance du permis, de l'or aux minéraux industriels, qui a été approuvée par le ministère des mines. Le permis fait actuellement l'objet d'une procédure de renouvellement et est maintenant soumis à l'approbation de la présidence. Une fois le renouvellement accordé, Oriole cherchera à trouver un partenaire dans le domaine des minéraux industriels pour développer le projet Wapouze jusqu'à l'exploitation sur une base accélérée. Elle cherche à obtenir un paiement basé sur des redevances pour les matériaux extraits afin d'assurer un flux de revenus au Cameroun.

Amigo Holdings PLC - fournisseur de crédit à coût moyen basé à Bournemouth, Angleterre - déclare qu'il continue à progresser dans la liquidation ordonnée de l'entreprise, et que la situation à laquelle l'entreprise est confrontée reste difficile pour toutes les parties prenantes. La société est actuellement solvable, principalement en raison du fait qu'elle est soutenue par sa filiale, Amigo Loans Ltd. Cependant, après la liquidation d'Amigo Loans Ltd, Amigo Holdings sera insolvable car elle n'a pas de ressources propres. Elle prévoit que cela se produira "dans les prochains mois". Cela signifie que sa cotation à la Bourse de Londres sera automatiquement annulée dès la nomination d'un liquidateur. L'entreprise se dit toujours ouverte à des manifestations d'intérêt viables pour toutes les parties de l'entreprise.

