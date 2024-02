(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce lundi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

ECR Minerals PLC, en hausse de 17% à 0,29 pence, fourchette de 12 mois 0,19p-0,83p. La société d'exploration aurifère australienne déclare que des forages supplémentaires à Creswick ont conduit à une "augmentation significative des teneurs en or". "Cette phase de forage s'est achevée dans les délais et le budget impartis et la deuxième phase de forage à Kuboid Hill, Creswick, est en cours", ajoute ECR.

----------

Malvern International PLC, en hausse de 5,0% à 26,25p, fourchette de 12 mois 11,04p-30,00p. La société de développement de l'apprentissage et des compétences déclare que le revenu en 2023 a bondi de 79% à 11,3 millions de livres sterling et qu'elle a réalisé un bénéfice avant impôts des activités commerciales de 300 000 livres sterling, passant d'une perte de 1,0 million de livres sterling.

----------

AIM - LOSERS

----------

Corcel PLC, baisse de 12% à 0,84p, fourchette de 12 mois 0,22p-1,40p. L'opérateur du puits Tobias-14 en Angola, dans lequel Corcel détient une participation de 20%, a déclaré que les tests de l'actif ont commencé. Cependant, Corcel a noté des retards dans le démarrage des tests "en raison de délais plus longs que prévu pour la livraison des équipements de test nécessaires, combinés à des conditions météorologiques défavorables à l'emplacement du puits, qui comprenaient de fortes pluies et des inondations régionales". Corcel ajoute : "Une fois les travaux terminés, l'opérateur déplacera l'équipement d'essai sur la plateforme du puits TO-13, qui est déjà en cours de préparation pour les essais, et effectuera des essais d'écoulement sur le puits TO-13. Les tests étant en cours, la société s'attend maintenant à recevoir les premiers résultats des tests d'écoulement pour le puits TO-14 au cours des prochaines semaines".

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.