Eddy Smart Home Solutions Ltd. est un fournisseur et un développeur de produits de comptage d'eau intelligents résidentiels et commerciaux et de services de surveillance, aidant les propriétaires à protéger, contrôler et économiser l'utilisation de l'eau en combinant des dispositifs de détection de l'eau avec un logiciel d'apprentissage comportemental. Sa gamme de produits protège les propriétés contre les fuites et les inondations grâce à une technologie intelligente de surveillance de l'eau. Les produits de la société comprennent Eddy IQ, Eddy Valve, Eddy Link, Eddy H2O, Eddy Water Probe Sensor, Eddy Water Rope Sensor, Eddy Water Rope Sensor-Outdoor et Eddy Temperature Probe Sensor. Elle fournit des solutions pour la construction, les immeubles résidentiels à logements multiples, les commerces et les compteurs divisionnaires. Les capteurs H2O d'Eddy détectent la présence d'eau et intègrent un capteur de température et d'humidité. Eddy Link offre une communication numérique et une analyse en temps réel, mesurant la consommation d'eau minute par minute et identifiant les fuites et les problèmes liés à l'eau. Le Water Rope Sensor est un détecteur de fuites d'eau sans fil.

Secteur Machines et équipements industriels