Edelweiss Financial Services Limited est une société de services financiers diversifiés basée en Inde qui propose une large gamme de produits et de services financiers à une clientèle variée composée d'entreprises, d'institutions et de particuliers. Les segments de la société comprennent les activités d'agence, les activités de capital, les activités d'assurance, les activités de reconstruction d'actifs et les activités de trésorerie. L'activité d'agence comprend des activités de conseil et d'autres activités tarifées. Les activités de capital représentent les activités de prêt et d'investissement. L'activité de reconstruction d'actifs représente l'achat et la résolution d'actifs en difficulté. L'activité d'assurance comprend les activités d'assurance vie et d'assurance générale. Les activités de trésorerie représentent les activités de négociation. Ses services de gestion d'actifs comprennent les fonds communs de placement et les conseillers en actifs alternatifs. La société propose aux investisseurs une large gamme de produits d'investissement, notamment des fonds d'actions, des fonds de dette, des fonds équilibrés et des fonds liquides.

Secteur Services de placements diversifiés