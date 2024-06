(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et non rapportés séparément par Alliance News :

----------

Adnams PLC - Brasseur basé dans le Suffolk, Angleterre - Lors de l'assemblée générale annuelle, la société a déclaré qu'elle prévoyait d'informer les investisseurs sur les recommandations stratégiques plus tard dans l'été.

----------

Xtract Resources PLC - Société minière basée en Australie et en Zambie - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 172 000 GBP, contre 1,9 million de GBP l'année précédente. Le revenu d'exploitation s'élève à 1,2 million de livres sterling, contre 667 000 livres sterling l'année précédente. Les frais administratifs et d'exploitation passent de 1,4 million de livres sterling à 1,1 million de livres sterling, et l'actif net passe de 19,7 millions de livres sterling à 19,9 millions de livres sterling. "La tempête parfaite se prépare pour le cuivre et votre entreprise est bien placée pour en profiter", affirme la société.

----------

Eden Research PLC - société basée à Oxfordshire, Angleterre, qui développe des biopesticides durables et des technologies de formulation sans plastique pour les industries mondiales de la protection des cultures, de la santé animale et des produits de consommation - déclare que le développement de son produit insecticide progresse bien et se réjouit des résultats encourageants des essais sur le terrain reçus jusqu'à présent. Le produit bioinsecticide en développement a été testé contre les pucerons, les tétranyques, les aleurodes et d'autres ravageurs cibles à différents stades de leur développement, dans le cadre de plus de 30 essais en laboratoire et de plus de 140 essais en plein champ menés en Europe et aux États-Unis. Les résultats ont montré une grande efficacité contre tous les stades de vie de ces ravageurs clés et des performances équivalentes ou supérieures à celles des produits biologiques de référence homologués produits par certaines des plus grandes entreprises biochimiques du monde. Sean Smith, directeur général, déclare : "Ces résultats prometteurs démontrent une fois de plus la capacité d'Eden à développer des formulations biologiques à la pointe du marché à un moment où les produits insecticides conventionnels sont progressivement abandonnés en raison de mesures réglementaires."

----------

Genedrive PLC - Société de tests pharmacogénétiques sur le lieu de soins basée à Manchester - Reconnaît, comme annoncé le 3 avril, que le National Institute for Health and Care Excellence du Royaume-Uni a recommandé dans un projet de directive que le génotypage du CYP2C19 soit utilisé pour guider l'utilisation du clopidogrel après un accident vasculaire cérébral ischémique ou une attaque ischémique transitoire, et que le test CYP2C19-ID de Genedrive devrait être utilisé comme test de choix pour les stratégies sur le lieu de soins.

----------

Harmony Energy Income Trust PLC - investisseur britannique spécialisé dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle commerciale - indique que la valeur de l'actif net au 30 avril est de 96,21 pence, contre 115,40 pence au 31 octobre. Le président Norman Crighton déclare : "La société traverse une phase critique de son cycle de développement en tant que fonds d'investissement. Au cours des prochains mois, nos trois derniers actifs deviendront pleinement opérationnels, ce qui entraînera une augmentation substantielle des revenus, toutes choses égales par ailleurs. Ce facteur [...] encourage le conseil d'administration à penser que le pire est derrière nous et que des temps meilleurs et plus rentables nous attendent."

----------

Fenikso Ltd - investisseur dans des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria, anciennement connu sous le nom de Lekoil Ltd - En 2023, l'entreprise déclare un bénéfice avant impôt de 161 000 USD, contre une perte de 15,4 millions USD l'année précédente. Les dépenses administratives sont tombées à 366 000 USD contre 1,5 million USD. Les gains de juste valeur sur les créances s'élèvent à 2,1 millions USD, contre une perte de 20,7 millions USD l'année précédente. "À l'horizon 2024, le conseil d'administration commencera à examiner les options possibles pour utiliser au mieux le solde de trésorerie croissant que la société aura accumulé. Sur la base de la performance du prêt en 2023, la société sera bientôt en mesure d'envisager un certain nombre d'options différentes qu'elle pourra discuter avec les actionnaires sur la meilleure façon de créer de la valeur à partir de l'argent sur son bilan."

----------

Invinity Energy Systems PLC - Fabricant londonien de systèmes de stockage d'énergie de qualité - En 2023, la perte avant impôts se creuse, passant de 18,5 millions de GBP l'année précédente à 23,2 millions de GBP, bien que le chiffre d'affaires passe de 3,6 millions de GBP à 22,0 millions de GBP. Le coût des ventes passe de 2,3 millions de GBP à 25,4 millions de GBP, tandis que les frais administratifs passent de 19,0 millions de GBP à 19,1 millions de GBP. Larry Zulch, directeur général, déclare : "Nos gains impressionnants en 2023 ont répondu aux attentes très élevées que nous nous étions fixées et ont établi une base appropriée pour une levée de fonds réussie qui vient de s'achever. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux investisseurs alors que nous nous efforçons de progresser vers un flux de trésorerie positif grâce à un nouveau produit convaincant et à une stratégie à faible coût pour le livrer à grande échelle sur un marché avide de stockage d'énergie."

----------

Auction Technology Group PLC - JPMorgan indique que TA Associates prévoit de vendre des actions d'une valeur d'environ 5,0 % de la société par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels. TA Associates détient actuellement un peu moins de 18 % d'ATG, soit environ 21,4 millions d'actions. Le prix sera déterminé par le biais d'une procédure accélérée de constitution de livre d'ordres. ATG ne recevra aucun produit du placement.

----------

Gulf Marine Services PLC - fournisseur de navires de soutien autopropulsés et auto-élévateurs pour les projets pétroliers, gaziers et d'énergie renouvelable en mer, basé à Abu Dhabi - Zeus Capital Ltd indique que Seafox International Ltd, qui détient une participation d'un peu moins de 29 % dans la société, prévoit de vendre des actions d'une valeur d'environ 10 millions USD à un prix minimum de 17 pence l'unité. Les actions seront vendues par le biais d'un placement accéléré (accelerated bookbuild) et représentent environ 4 % du capital social émis de GMS.

----------

Tate & Lyle PLC - Fournisseur d'édulcorants et d'ingrédients alimentaires basé à Londres - Vente de sa participation restante de 49,7 % dans Primary Products Investments LLC à KPS Capital Partners. Le produit de la vente s'élève à 350 millions d'USD. Comme annoncé précédemment, le conseil d'administration a l'intention de restituer aux actionnaires le produit net de cette transaction par le biais d'un programme de rachat d'actions sur le marché. Ce rachat a débuté le 20 juin.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.