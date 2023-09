(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et non rapportés séparément par Alliance News :

Verditek PLC - Producteur de panneaux solaires basé à Londres - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 augmente à 254 958 GBP, contre 178 502 GBP un an plus tôt. Cependant, la perte avant impôts se creuse, passant de 636 798 GBP à 970 989 GBP. Les coûts directs passent de 256 953 GBP à 319 233 GBP et les frais administratifs de 666 030 GBP à 881 218 GBP. En ce qui concerne l'avenir, le directeur général Rob Richards déclare : "Malgré les défis récents, nous continuons à voir des opportunités positives se développer pour Verditek et nous pensons que l'investissement significatif dans le développement de nos panneaux solaires flexibles et légers apportera une récompense financière significative."

Sealand Capital Galaxy Ltd - Investisseur numérique axé sur l'Asie qui offre un soutien financier et stratégique aux entrepreneurs - Les recettes du premier semestre 2023 tombent à 61 198 GBP, contre 76 071 GBP il y a un an. La perte avant impôt se creuse légèrement, passant de 201 526 GBP à 204 256 GBP. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise se dit "optimiste" quant à l'avenir et à l'identification de nouvelles opportunités de croissance. Nelson Law, président du conseil d'administration, déclare : "L'expansion de la présence du groupe dans le secteur du commerce électronique en Chine a été une priorité essentielle. Des ressources importantes ont été allouées à cette entreprise, compte tenu du vaste potentiel de ce marché. En plus de sa présence actuelle sur Tmall, le groupe travaille activement à collaborer avec d'autres plateformes, dans le but d'atteindre une clientèle plus large et d'augmenter sa part de marché dans la vente au détail en ligne."

Empire Metals Ltd - Explorateur et développeur de minéraux basé à Londres - La perte d'exploitation pour les six mois se terminant le 30 juin se creuse pour atteindre 1,0 GBP, contre 565 626 GBP l'année précédente. La perte avant impôts passe de 588 808 GBP à 1,0 million GBP. L'année 2023 a été jusqu'à présent une année "remarquable". Le président Neil O'Brien explique : "Cette performance peut être attribuée à ce que nous croyons être l'une des découvertes minières les plus exceptionnelles de ces dernières années ; un système minéral géant enrichi en titane dans notre projet Pitfield en Australie occidentale."

Adalan Ventures PLC - Société fintech axée sur la Russie, anciennement connue sous le nom de Zaim Credit Systems PLC - La perte avant impôts au premier semestre 2023 se réduit à 10 000 GBP, contre 125 000 GBP il y a un an. Les dépenses administratives tombent de 180 000 GBP à 10 000 GBP.

Eden Research PLC - Société basée à Oxfordshire, en Angleterre, spécialisée dans les biopesticides durables et la technologie de formulation sans plastique - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 passe à 1,1 million de livres sterling, contre 1,0 million de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôts se creuse, passant de 1,3 million de GBP à 6,2 millions de GBP. Une dépréciation des actifs incorporels de 5 millions de livres sterling a été constatée, alors qu'aucune dépréciation n'avait été constatée l'année précédente. Cette dépréciation est due "principalement à une augmentation du taux d'actualisation utilisé et à une augmentation des coûts de développement prévus". En ce qui concerne l'avenir, Eden déclare qu'elle est en bonne voie pour répondre aux attentes du marché pour 2023 en ce qui concerne les revenus des ventes de produits et l'Ebitda.

TruSpine Technologies PLC - Société de dispositifs médicaux basée à l'aéroport de Londres Gatwick - La perte d'exploitation pour l'exercice clos le 29 mars se réduit à 845 818 GBP, contre 937 641 GBP l'année précédente. La perte avant impôts passe de 940 806 GBP à 853 461 GBP. La société indique qu'elle se trouve toujours dans une phase de développement pré-revenu et qu'elle reste déficitaire à ce stade de son développement. Elle ajoute qu'elle continue à gérer soigneusement son fonds de roulement.

