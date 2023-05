Eden Research obtient l'approbation réglementaire en Nouvelle-Zélande

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Eden Research PLC - société de biopesticides et de technologie de formulation sans plastique basée à Abingdon, Oxfordshire - annonce que son biofongicide phare a reçu l'autorisation réglementaire en Nouvelle-Zélande pour une utilisation sur le vin et les raisins de table, ciblant les foyers de Botrytis cinerea, où il sera commercialisé sous le nom de Novellus. Il souligne que Botrytis est responsable d'une perte de récolte et d'un gaspillage alimentaire importants dans les vignobles néo-zélandais. Il note qu'on estime que la pourriture des grappes due à Botrytis peut avoir un effet financier destructeur allant jusqu'à 5 000 dollars néo-zélandais par hectare.

----------

Life Science REIT PLC - fonds d'investissement immobilier axé sur les sciences de la vie - annonce la location de 4 877 pieds carrés au bâtiment 2020 du Cambourne Business Park à Rakon Ltd, un concepteur et fabricant mondial de chronométrage de précision, dont le siège est en Nouvelle-Zélande. Le bail est conclu pour un loyer de 25 GBP par mètre carré pour dix ans, avec une clause de résiliation et une révision du loyer à la fin de la cinquième année. Il explique que c'est la première fois que l'entreprise loue des locaux pour les sciences de la vie à Cambourne.

----------

Angus Energy PLC - société indépendante de transition énergétique onshore axée sur les actifs britanniques - Comme prévu, le deuxième compresseur du champ de Saltfleetby a été mis en service avec succès en mode double compresseur le 10 mai et les trois puits de production du champ, B2, A4 et le nouveau puits B7T, ont acheminé du gaz vers le réseau national à un taux quotidien moyen combiné de 9,5 millions de pieds cubes standard par jour. Cela représente une augmentation de plus de 75 % de la production par rapport au premier trimestre de cette année. En outre, comme prévu, le nouveau puits B7T produit entre 4 et 5 millions de pieds cubes par jour par le biais de la conduite d'écoulement temporaire, avec un débit stable alors qu'il continue à se nettoyer. Le directeur général, Richard Herbert, commente : "La réalisation de notre objectif de mettre 3 puits en production à travers l'installation de Saltfleetby est très satisfaisante et représente une étape importante pour la société qui se positionne pour une forte génération de flux de trésorerie et de croissance à l'avenir".

----------

Aterian PLC - Société d'exploration et de développement de métaux axée sur le Maroc - Annonce des résultats "encourageants" des premiers travaux de reconnaissance géologique réalisés sur le projet Jafra de la société au Maroc. Le président Charles Bray commente : "Ces résultats préliminaires de la reconnaissance initiale à Jafra sont très encourageants". M. Bray ajoute : "les valeurs élevées en argent soutenues par des teneurs en plomb très élevées constituent un excellent point de départ pour la poursuite de l'exploration du projet".

----------

Galileo Resources PLC - société minière axée sur la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l'Afrique du Sud et les États-Unis - Fait le point sur les levés gravimétriques aéroportés et les levés géochimiques avancés du sol effectués sur les licences détenues dans la ceinture de cuivre du Kalahari, dans l'ouest du Botswana. Elle explique que la collecte des données a commencé et que les résultats sont attendus pour le troisième trimestre. Colin Bird, président et directeur général, déclare : "Dans l'ensemble, nous sommes très bien positionnés dans la ceinture de cuivre de Kalahari, compte tenu des découvertes des gisements T3 et A4 de Sandfire et d'autres nouveaux développements positifs dans la ceinture".

----------

Malvern International PLC - Société d'apprentissage et de développement des compétences basée à Londres - signe un accord de partenariat de cinq ans pour le recrutement d'étudiants avec l'Université de Chichester, qui verra Malvern désigné comme représentant mondial pour soutenir la stratégie internationale de l'Université. Malvern fournira également des services de soutien à l'université dans le cadre de son recrutement international. Malvern explique qu'il s'agit d'une variation par rapport au modèle de partenariat actuel de Malvern, qui est centré sur le recrutement d'étudiants et la prestation de cours sur le campus.

----------

First Tin PLC - société de développement de l'étain avec des projets avancés à faible coût en Allemagne et en Australie - annonce que tous les forages de confirmation de son projet d'étain Taronga en Australie sont maintenant terminés et que les résultats du programme confirment à la fois les largeurs et les teneurs de la minéralisation précédemment rapportées par Newmont entre 1979 et 1982. La société explique qu'elle peut maintenant utiliser les données historiques de Newmont, en combinaison avec les résultats de ses forages d'extension et intercalaires, pour fournir une estimation actualisée des ressources à inclure dans l'étude de faisabilité définitive. La société note qu'au total, onze des forages au diamant de Newmont ont été jumelés avec des forages au diamant de First Tin, deux des forages à percussion de Newmont ont été jumelés avec des forages au diamant de First Tin et cinq des forages à percussion de Newmont ont été jumelés avec des forages à circulation inversée de First Tin. Deux forages ont été abandonnés en raison des conditions de forage difficiles.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.