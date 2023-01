Eden Research prévoit un revenu annuel supérieur aux prévisions

Eden Research PLC - entreprise de protection durable des cultures et de santé animale basée dans l'Oxfordshire - S'attend à ce que le revenu pour l'année se terminant le 31 décembre soit de 1,8 million de livres sterling, ce qui est supérieur aux attentes du marché de 1,7 million de livres sterling et en hausse par rapport à 1,2 million de livres sterling un an plus tôt.

Les ventes de produits devraient avoir augmenté, passant de 1,1 million de GBP à 1,7 million de GBP. La perte avant impôts devrait s'élever à 2,8 millions de GBP, ce qui est supérieur aux prévisions du marché, qui tablaient sur une perte de 3,1 millions de GBP.

Le président-directeur général, Sean Smith, déclare : "Je suis heureux de partager avec vous la nouvelle que 2022 a été une année productive au cours de laquelle nous pensons que les bases ont été posées pour une croissance significative à travers notre activité de protection des cultures en expansion."

Cours actuel de l'action : 4,50 pence, en hausse de 5,9% mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 36%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.