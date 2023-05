Eden Research reçoit l'approbation des Etats-Unis pour ses biopesticides durables

(Alliance News) Eden Research PLC a déclaré vendredi avoir reçu l'approbation réglementaire aux Etats-Unis pour ses produits biopesticides durables formulés, avec Cedroz autorisé en Californie et Mevalona et Cedroz autorisés en Floride.

La société Eden, basée à Abingdon, dans l'Oxfordshire, se concentre sur les biopesticides durables et la technologie de formulation sans plastique destinés à être utilisés dans les secteurs de la protection des cultures, de la santé animale et des produits de consommation à l'échelle mondiale.

En septembre dernier, Eden a reçu l'approbation réglementaire de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour l'ensemble de ses six demandes, et a déclaré que cela a ouvert des opportunités de revenus pour l'entreprise, estimées à 94 millions d'euros pour Mevalone et à 189 millions d'euros pour Cedroz.

Eden a déclaré que les ventes de produits significatifs commenceront pendant la saison de culture 2024 et atteindront un pic de pénétration du marché au cours des trois années suivantes. La société prévoit des ventes potentielles aux États-Unis de 2,8 millions d'euros pour Mevalone et de 5,7 millions d'euros pour Cedroz.

"La Californie et la Floride font partie des marchés les plus importants aux États-Unis, compte tenu de leur production de cultures à haute valeur ajoutée", a déclaré Sean Smith, directeur général de l'entreprise.

Eden a déclaré que ses produits sont efficaces sur les tomates, les concombres, les fraises, les oranges et les raisins, tous cultivés dans ces deux États.

"Ces autorisations représentent une nouvelle étape importante dans l'expansion d'Eden aux États-Unis, le deuxième plus grand marché alimentaire du monde", a déclaré M. Smith. "En tant que petite entreprise britannique innovante, nous sommes fiers de l'impact qu'Eden peut avoir sur la scène internationale.

Les actions d'Eden Research étaient en hausse de 6,0 % à 4,50 pence vendredi matin.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

