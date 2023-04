Eden Research reçoit l'autorisation réglementaire pour Mevalone en Pologne

(Alliance News) - Eden Research PLC a annoncé lundi que son traitement biofongicide phare, Mevalone, avait reçu l'autorisation réglementaire en Pologne.

Eden Research est une entreprise de biopesticides et de technologies de formulation sans plastique cotée sur le marché AIM, destinée aux secteurs de la protection des cultures, de la santé animale et des produits de consommation à l'échelle mondiale.

L'entreprise a déclaré que la certification permettra aux agriculteurs d'appliquer Mevalone sur leurs raisins de cuve et de table pour protéger et traiter les foyers de Botrytis cinerea, ainsi que sur les pommes pour prévenir les maladies de stockage post-récolte, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement.

Eden Research a déclaré avoir désigné SumiAgro comme distributeur exclusif de Mevalone sur le territoire, la distribution du produit devant débuter sous peu.

SumiAgro a une grande expérience de Mevalone, ayant déjà soutenu Eden avec d'importantes extensions de label en France, a ajouté l'entreprise.

Eden Research a noté que la Pologne représente un nouveau marché important pour Eden et la commercialisation de Mevalone, étant donné qu'elle est le plus grand producteur de pommes de l'UE, avec une production de près de 2,5 millions de tonnes par an.

Eden Research s'attend à recevoir en temps voulu des autorisations réglementaires supplémentaires dans d'autres États membres d'Europe centrale, dont l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, où la production de vin est importante.

"L'Europe centrale est un marché cible stratégique pour Eden, le marché final adressable pour les produits d'Eden étant comparable en valeur à celui de l'Europe du Sud et les ventes potentielles de Mevalone étant estimées à un maximum de 3,2 millions d'euros", a déclaré Eden Research dans un communiqué.

Sean Smith, directeur général, a ajouté : "Bien que le marché polonais du raisin soit relativement petit par rapport aux pays voisins d'Europe centrale, nous sommes encouragés par les opportunités qui se présentent dans le segment des pommes pour la lutte contre les maladies de stockage après la récolte. L'application de Mevalone avant la récolte permet de protéger les produits contre les maladies qui peuvent se développer au cours de la longue période de stockage, ce qui démontre une fois de plus la polyvalence de notre proposition de produits.

"Nous sommes fiers de pouvoir fournir aux agriculteurs une solution de protection des cultures très efficace qui non seulement soutient la durabilité de l'agriculture, mais contribue également à réduire le gaspillage alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement. En outre, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec SumiAgro, une entreprise qui jouit d'une grande influence en Europe centrale et qui a la capacité de gagner des parts de marché. Nous nous attendons à ce que la distribution de notre produit commence immédiatement et à ce que des ventes significatives soient réalisées au cours des prochaines saisons.

Les actions d'Eden Research étaient en hausse de 2,4 % à 4,51 pence chacune à Londres lundi après-midi.

