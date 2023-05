La perte annuelle d'Eden Research se réduit grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires

Eden Research PLC - société cotée sur l'AIM spécialisée dans les biopesticides et les technologies de formulation sans plastique destinées aux secteurs de la protection des cultures, de la santé animale et des produits de consommation - affiche un chiffre d'affaires de 1,8 million de livres sterling pour 2022, contre 1,2 million de livres sterling en 2021. La perte avant impôt se réduit à 2,6 millions de livres sterling, contre 3,4 millions de livres sterling, tandis que la marge brute augmente à 830 160 livres sterling, contre 561 237 livres sterling l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise déclare qu'elle travaille dur pour faire avancer de nouveaux produits, notamment des insecticides, des traitements de semences et des fongicides optimisés.

Le président Lykele van der Broek déclare : "2022 a été une année positive pour Eden, avec un retour à une forte croissance des ventes et l'approbation des deux produits commerciaux d'Eden, Mevalone et Cedroza, ainsi que l'approbation de trois ingrédients actifs aux États-Unis. L'année 2023 devrait offrir un certain nombre d'opportunités significatives, notamment la poursuite de l'expansion territoriale et des maladies ciblées, l'augmentation des ventes de produits et la poursuite du développement d'autres lignes de produits telles que nos projets de traitement des semences et d'insecticides."

Cours actuel de l'action : 4,87 pence l'unité, en hausse de 2,6 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : 0.5%

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.