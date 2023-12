Eden Research plc est une société basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les biopesticides pour l'agriculture durable. La société développe et fournit des produits biopesticides et des technologies de microencapsulation naturelle aux industries mondiales de la protection des cultures, de la santé animale et des produits de consommation. Ses produits sont formulés avec des ingrédients actifs terpéniques, basés sur des métabolites naturels de défense des plantes. Elle commercialise deux produits, Mevalone et Cedroz. Mevalone est un biofongicide foliaire qui cible une maladie clé affectant le raisin et d'autres cultures fruitières et légumières de grande valeur. Cedroz est un bionématicide qui cible les nématodes libres, des vers parasites qui affectent une série de cultures fruitières et légumières de grande valeur dans le monde entier. Sa technologie d'encapsulation Sustaine est utilisée pour exploiter l'efficacité biocide de substances chimiques naturelles produites par les plantes (terpènes) et peut également être utilisée avec des composés naturels et synthétiques pour améliorer leurs performances et leur facilité d'utilisation.