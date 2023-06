Les actions d'Eden Research bondissent suite au premier accord de distribution en Colombie

(Alliance News) - Eden Research PLC a annoncé jeudi avoir désigné Anasac Colombia Ltd comme distributeur exclusif de son produit Mevalone en Colombie.

Eden Research est une société basée à Oxfordshire, en Angleterre, qui se concentre sur les biopesticides durables et la technologie de formulation sans plastique pour une utilisation dans les industries mondiales de la protection des cultures, de la santé animale et des produits de consommation.

Les actions de la société ont bondi de 33 % à 8,94 pence chacune à Londres jeudi matin.

Ansac, avec qui Eden a signé l'accord de distribution, assure un service de livraison au Mexique, en Amérique centrale et latine, ainsi qu'en Asie.

L'accord de distribution précède une demande réglementaire qui permettra d'utiliser Mevalone sur les cultures ornementales en Colombie pour prévenir et guérir les épidémies de Botrytis cinerea.

Mevalone est un biofongicide foliaire qui cible une maladie clé affectant le raisin et d'autres cultures fruitières et légumières de grande valeur. Le Botrytis est une infection qui se développe dans presque tous les tissus végétaux des fleurs cultivées et coupées.

En cas d'approbation, les producteurs de plantes ornementales et les fleuristes seront autorisés à appliquer Mevalone sur leurs fleurs pendant la production et après la récolte.

"Nous sommes impatients de faire notre entrée sur le marché latino-américain avec Mevalone en Colombie. En choisissant Anasac comme partenaire de distribution en Colombie, nous sommes convaincus que l'impressionnant réseau de la société dans la région permettra à Eden de capitaliser sur les importantes opportunités commerciales qui existent sur ce marché substantiel et en pleine croissance", a déclaré Sean Smith, directeur général.

"Nous pensons que cette première application sera la première d'une longue série en Colombie, car nous cherchons à étendre le label Mevalone à d'autres cultures et à d'autres maladies.

