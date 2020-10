Edenred : Bank of America relève son conseil

06/10/2020 | 15:26

Bank of America relève son conseil sur Edenred de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours de 47 euros, le groupe de titres de services prépayés étant considéré comme 'bien placé dans le nouveau monde Covid-19' par le broker.



'La numérisation constitue une opportunité pour les revenus et les marges et Edenred bénéficie d'un excellent historique en termes d'innovations', estime Bank of America, qui voit pour le groupe des 'fondamentaux solides' et un 'profil croissance et cash unique'.



