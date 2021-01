Edenred : Stifel relève son objectif de cours

Stifel réitère son sa recommandation 'achat' sur Edenred, et relève son objectif de cours de 50 à 58 euros sur la base d'estimations plus élevées et d'une expansion des multiples, jugeant que le dossier demeure 'intact'.



'Nous voyons un potentiel sous-estimé, lié à l'accélération de la pénétration du marché des repas et de l'alimentation déclenchée par la Covid-19, et à la stratégie de relais de croissance par le déploiement de services adjacents', explique le broker.



'Nous adoptons une vision sur trois ans et montrons comment la transformation du modèle d'entreprise renforcera le profil opérationnel grâce à une diversification accrue', poursuit Stifel, qui fait entrer Edenred dans ses 'focus lists' française et européenne.



