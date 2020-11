EDENRED: Goldman Sachs passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a relevé sa recommandation de Neutre à Achat sur le titre Edenred, avec un objectif de cours désormais de 59 euros (contre 38 euros auparavant). Selon l'analyste, le groupe français bénéficie d'un fort positionnement sur un marché aux nombreuses barrières à l'entrée (clientèle B2B fragmentée, d'effets de réseau...) mais attractif et structurellement en croissance. Goldman Sachs ajoute que "le potentiel d'évolutivité de l'entreprise reste important et est susceptible de générer une forte croissance organique future."La banque américaine s'attend à ce que la croissance de l'EBITDA et du free-cash-flow dépasse les attentes du marché sur la période 2021-2024.