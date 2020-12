EDENRED : nomme un nouveau directeur général Finance

Julien Tanguy, précédemment directeur général d’Edenred France, est nommé directeur général Finance du groupe et intègre le comité exécutif. Il succède à Patrick Bataillard qui donne une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle après 5 années passées au service d’Edenred. Patrick Bataillard accompagnera le groupe en tant que senior advisor au cours des premiers mois de l’année 2021 afin d’assurer pleinement la transition. Eric Sauvage est nommé directeur général Marketing et Stratégie du groupe et intègre le comité exécutif.