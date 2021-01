Edenred : France est certifié Top Employer 2021

Le Top Employers institute a notamment salué l'exemplarité d'Edenred France en matière d'accompagnement du changement qui lui a permis de réussir la digitalisation des parcours candidats et collaborateurs. Edenred France s'est également distingué par ses engagements RSE et les conditions de travail optimales offertes à ses collaborateurs.

Plusieurs initiatives marquantes ont été mises en place par Edenred France cette année et ont contribué à l'obtention du label Top Employer comme la création d'un parcours d'intégration pour les nouveaux entrants, le lancement d'une plateforme digitale de formation, ou encore l'organisation d'événements digitaux pour garder le lien entre les équipes et assurer la santé des collaborateurs malgré la crise (séances de sport et de sophrologie, workshops, ateliers de travail). Enfin, la signature d'accords collectifs concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le droit à la déconnexion font partie des initiatives reconnues par Top Employer.

Edenred France engagé pour ses collaborateurs comme pour ses clients

Edenred France s'engage en faveur d'une politique RH ambitieuse avec la conviction que le bien-être et l'engagement de ses 1 200 collaborateurs sont au cœur de la performance de l'entreprise.

Cette conviction, aujourd'hui reconnue par l'obtention de la certification Top Employer, est aussi au cœur de l'offre d'Edenred France pour ses clients.

Pionnier des avantages aux salariés et de leur développement dans le monde, Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (Ticket Restaurant), à la mobilité (Ticket Mobilité), à la motivation et à la qualité de vie (Ticket CESU, Kadéos). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat de 7 millions d'utilisateurs et renforcent l'efficacité de ses 160 000 entreprises, collectivités et CSE clients tout en contribuant à vitaliser l'emploi et l'économie locale au profit de ses 380 000 commerçants partenaires.

Karen Mauger, DRH Edenred France, déclare : « Edenred France est fier d'obtenir la certification Top Employer. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement pour offrir la meilleure expérience à chacun de nos collaborateurs. Elle met également en lumière la pertinence des solutions Edenred comme Ticket Restaurant, Kadéos ou Ticket Mobilité pour améliorer le bien-être et l'engagement des salariés, chez Edenred comme chez nos clients. »

Edenred France fait partie des 94 entreprises françaises certifiées Top Employer cette année et rejoint les 1 691 entreprises à ce jour certifiées Top Employer à travers le monde.

Le Top Employers Institute certifie depuis 25 ans les entreprises les plus engagées en matière de ressources humaines dans le monde entier. Il s'appuie notamment sur un audit indépendant couvrant 400 pratiques RH, réparties en 20 thématiques telles que la gestion des talents, la formation et le développment des compétences ou encore la rémunération, les avantages sociaux et la culture.



Lire le communiqué de presse