Edenred : Nominations au sein du Comité exécutif d'Edenred

16 décembre 2020

Nominations au sein du Comité exécutif d’Edenred

Julien Tanguy est nommé Directeur général Finance

Eric Sauvage est nommé Directeur général Marketing et Stratégie

Julien Tanguy, précédemment Directeur général d’Edenred France, est nommé Directeur général Finance du Groupe et intègre le Comité exécutif du Groupe.

Diplômé de SKEMA Business School, Julien Tanguy est âgé de 48 ans. Il débute sa carrière en 1996 en tant qu’auditeur chez PricewaterhouseCoopers. En 2001, il devient Controlling Manager chez SFR. Il intègre Europcar en 2005, où il occupe successivement les fonctions de Directeur Financier d’Europcar Information Services puis Directeur Financier d’Europcar France. En 2011, il rejoint Edenred France comme Directeur Financier, fonction qu’il cumule avec celle de Directeur des Opérations un an plus tard. En 2016, il est nommé Directeur General d’Edenred France. Il y mène notamment une profonde transformation digitale et l’intégration de Proweb CE.

Sa nomination sera effective le 4 janvier 2021. Basé à Issy-les-Moulineaux, il rapportera à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred.

Il succède à Patrick Bataillard qui donne une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle après 5 années passées au service d’Edenred. Patrick Bataillard accompagnera le Groupe en tant que Senior Advisor au cours des premiers mois de l’année 2021 afin d’assurer pleinement la transition.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Julien dans ses nouvelles fonctions et de le voir intégrer le Comité exécutif d’Edenred. Sa connaissance intime du Groupe, ses différentes expériences à des postes de direction financière et ses qualités de leader comptent parmi les nombreux atouts qui nous ont amenés à désigner Julien pour succéder à Patrick. Je tiens à remercier très chaleureusement Patrick pour son importante contribution à la transformation d’Edenred et pour son engagement sans faille auprès du Groupe au cours des 5 dernières années. Je lui souhaite un plein succès dans ses futurs projets ».

Eric Sauvage est nommé Directeur général Marketing et Stratégie du Groupe et intègre le Comité exécutif du Groupe.

Diplômé de Sciences Po Paris, Eric Sauvage est âgé de 48 ans. Il débute sa carrière en 1995 en tant que consultant chez A.T. Kearney, dont il est élu associé en 2008. Il y prend ensuite des responsabilités au niveau européen et au sein du comité d’élection des associés. Pendant plus de 20 ans, il accompagne plusieurs groupes internationaux dans leurs programmes stratégiques et de transformation. En 2016, il rejoint Carrefour France en tant que Secrétaire Général et Directeur de la transformation, où il mène notamment la structuration et le pilotage du plan Carrefour 2022. Depuis 2019, il intervient en tant que senior advisor au BCG et auprès de dirigeants, et est conseiller auprès de l’Institut Montaigne.

Par ailleurs, Patrick Rouvillois, précédemment Directeur général, Marketing, Stratégie et Asie-Pacifique, est nommé Directeur Général Innovation et Asie-Pacifique.

Les nominations d’Eric Sauvage et Patrick Rouvillois sont effectives le 16 décembre 2020. Basés à Issy-les-Moulineaux, ils rapportent à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à Eric au sein du Comité exécutif d’Edenred. Son expertise stratégique et son expérience dans la mise en oeuvre de programmes de transformation au sein de groupes internationaux sont autant d’atouts pour Edenred dans la conduite de son plan Next Frontier. La direction Marketing et Stratégie se trouve renforcée avec l’arrivée d’Eric. Patrick se consacrera désormais à l’accélération des nombreuses opportunités offertes par la digitalisation ainsi qu’au développement d’Edenred en Asie-Pacifique ».

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Pour plus d’informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

