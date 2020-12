Edenred : dans le vert avec des propos de broker

Edenred gagne près de 1% et surperforme légèrement la tendance à Paris, sur fond de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 47 à 50,5 euros sur l'action du groupe de titres de services prépayés.



'Nous restons fondamentalement positifs et confiants sur la résilience et la dynamique de croissance d'Edenred, qui a su diversifier ses activités et son exposition géographique', affirme l'analyste, qui relève ses hypothèses de croissance à long terme à partir de 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.