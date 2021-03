Edenred : Dividende 2020 proposé à l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 11 mai 2021 – Calendrier et modalités

Communiqué de presse 25 mars 2021

Dividende 2020 proposé à l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 11 mai 2021 - Calendrier et modalités

Le Conseil d'administration d'Edenred a décidé le 1er mars 2021 de proposer à l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 11 mai 2021 le versement d'un dividende de 0,75 euro par action, au titre de l'exercice 2020. Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée, les actionnaires d'Edenred recevront 100% du dividende en espèces ou 100% en actions ordinaires nouvelles Edenred, au choix de l'actionnaire. Les actions nouvelles seraient émises à un prix égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action Edenred sur Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de l'Assemblée générale mixte (soit du 13 avril au 10 mai 2021) diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d'euro supérieur.

Calendrier du paiement du dividende

• Date de détachement (ex-date) : 14 mai 2021.

• Date d'arrêté des positions (record date) : 17 mai 2021.

• Délai de l'option pour le paiement du dividende en actions : du 18 mai 2021 au 2 juin 2021 inclus. Les actionnaires devront se rapprocher de leur teneur de compte afin de connaître le dernier jour d'option de chaque établissement financier. Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option selon ce délai percevront leur dividende intégralement en espèces.

• Date de paiement : 9 juin 2021 quel que soit le mode de paiement du dividende.

Si le montant des dividendes pour lesquels l'option est exercée ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété par une soulte en numéraire versée par Edenred.

Cette option peut être soumise à des restrictions légales pour les actionnaires non-résidents français. Les actionnaires sont tenus de s'informer des conditions applicables en vertu du droit et des règles du pays de leur résidence.

Pour toute information complémentaire, un mode d'emploi détaillé est accessible sur le site internet Edenred.com (rubrique Investisseurs/Actionnaires) en cliquant sur ce lien.

Avertissement

Cette option ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la souscription de titres financiers aux Etats-Unis au sens du U.S. Securities Act de 1933 ou dans tout autre pays où une telle opération serait contraire à la règlementation applicable. L'option de recevoir le paiement du dividende en actions n'est pas ouverte dans certains pays, notamment ceux dans lesquels une telle option nécessite un enregistrement ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités de marchés locales. Les actionnaires résidant hors de France doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'assurer qu'ils s'y conforment.

▬▬

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des utilisateurs, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de près de 30 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

