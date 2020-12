Edenred : nouvelle plateforme d'affiliation à Kadéos

Edenred annonce le lancement d'une nouvelle plateforme d'affiliation au réseau Kadéos, plateforme dédiée aux commerçants de proximité et indépendants qui permet, en quelques clics, d'intégrer le réseau Edenred et accepter ainsi les titres-cadeau Kadéos.



Chaque année, les titres-cadeau d'oeuvre sociale permettent d'injecter près de deux milliards d'euros dans l'économie française, 80% de cet apport d'affaires bénéficiant directement aux commerçants indépendants et enseignes spécialisées.



'Cet apport d'affaires aux commerçants est amené à augmenter, du fait de l'annonce par le gouvernement du doublement du plafond d'exonération des titres-cadeau, de 171 à 342,80 euros cette année', souligne Edenred.



