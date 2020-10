Edenred : resserre sa prévision d'Ebitda 2020 après avoir renoué avec la croissance au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a resserré jeudi son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2020, après avoir vu son activité repasser en territoire positif au troisième trimestre.

Sur la période allant de juillet à septembre, le revenu total du groupe est ressorti à 357 millions d'euros, en baisse de 9,3% sur un an en données publiées mais en croissance de 0,5% en variation organique. A titre de comparaison, le revenu total du groupe avait chuté de 15,5% en données organiques au deuxième trimestre, sous l'effet des conséquences de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 346 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 0,9% en données comparables. Les autres revenus (ex-chiffre d'affaires financier) se sont inscrits à 11 millions d'euros, traduisant une baisse organique de 9,9%. Le chiffre d'affaires opérationnel est généré par l'émission de titres de services prépayés à proprement parler, tandis que les autres produits d'exploitation le sont par le placement de la trésorerie du groupe.

Selon un consensus communiqué par la société, les analystes anticipaient, pour le troisième trimestre, un revenu total de 328 millions d'euros et un chiffre d'affaires opérationnel de 318 millions d'euros, en recul organique de 6,3%.

Sur les neuf mois premiers mois de 2020, le revenu total d'Edenred a atteint 1,05 milliard d'euros, en repli de 10% en données publiées et de 3% en variation organique.

Concernant ses perspectives, Edenred a resserré sa prévision d'Ebitda, désormais attendu entre 550 et 600 millions d'euros, contre 540 à 610 millions d'euros précédemment. Le groupe a également confirmé s'attendre à ce que son niveau d'endettement net reste inférieur à 2,8 fois l'Ebitda à la fin de l'année.

"Après l'amélioration enregistrée au troisième trimestre, Edenred observe néanmoins que les incertitudes liées à la crise sanitaire se sont renforcées en Europe, où l'on constate des reconfinements locaux et autres mesures restrictives, alors que la situation économique et sanitaire reste dégradée en Amérique latine et du Nord", a expliqué Edenred dans un communiqué. "Ce contexte pourrait peser sur la croissance du groupe au quatrième trimestre malgré le dynamisme commercial retrouvé", a prévenu la société.

