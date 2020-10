Edenred : stabilisation du revenu comparable au 3e trimestre

22/10/2020 | 07:28

Le groupe de titres de services prépayés Edenred publie, au titre du troisième trimestre 2020, un revenu total de 357 millions d'euros, en hausse de 0,5% en données comparables, après un deuxième trimestre en repli de 15,5%.



Le chiffre d'affaires opérationnel a augmenté de 0,9% en données comparables, portée par le retour à la croissance en Europe (+7,3%) et une amélioration contrastée de la situation économique et sanitaire en Amérique latine (-7,6%).



Confirmant son plan d'économies de 100 millions d'euros en 2020, Edenred resserre son objectif d'EBITDA 2020, désormais compris entre 550 et 600 millions d'euros, et ce malgré les nouvelles incertitudes liées à la crise sanitaire en Europe.



