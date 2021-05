Communiqué de presse

19/05/2021

Sondage Edenred – Odoxa :

1 Français sur 3 se rendra au restaurant dès la première semaine de réouverture

Edenred dévoile les résultats d’un sondage réalisé par l’institut Odoxa le 12 et le 13 mai 2021 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Alors que les terrasses des restaurants s’apprêtent à rouvrir, cette enquête évalue les attentes et les envies des Français pour leur premier repas à l’extérieur.

79% des Français ont hâte que les restaurants rouvrent

C’est peu de dire que les Français attendaient ce moment avec impatience : le vrai début du déconfinement. Plusieurs sondages ont montré que ce sont les restaurants qui ont le plus manqué aux Français1. Le sondage Edenred-Odoxa confirme cette tendance de manière spectaculaire : 79% des Français affirment qu’ils ont hâte que les restaurants rouvrent. C’est simple, toutes les catégories (sexe, âge, catégorie sociale, lieu d’habitation) le disent très majoritairement et certaines de manière massive : les moins de 25 ans (86%), les salariés (83%), et, évidemment, les habitués, ceux qui, avant la crise sanitaire, allaient au restaurant au moins une fois par semaine (91%).

Un tiers des Français retournera au restaurant dès la première semaine

Cette semaine du 19 mai, on verra surtout des jeunes sur les terrasses (46% des moins de 25 ans) et les restaurants de l’agglomération parisienne devraient faire le plein (44% des habitants ont l’intention de s’y rendre dès la première semaine). 60% des personnes habituées à aller au restaurant au moins une fois par semaine y retourneront dès la première semaine. Il y aura peut-être embouteillage car nombre de ceux qui ont peu l’habitude de fréquenter les restaurants ont bien l’intention également de savourer cette liberté retrouvée. Ainsi, 35% de ceux qui y allaient -avant l’épidémie- une fois par mois environ comptent s’y rendre dès la première semaine.

Vianney du Parc, Directeur général d’Edenred France, déclare : « Le 19 mai 2021 est une date importante pour tout le secteur de l’hôtellerie restauration, durement touché par la crise. Depuis toujours, et plus que jamais pendant les périodes de confinement, Edenred s’est engagé aux côtés de ses partenaires restaurateurs et notamment auprès de la restauration à table, un modèle à défendre. A l’heure de la réouverture, ces derniers peuvent une nouvelle fois compter sur Edenred pour les soutenir. Ils pourront aussi compter sur les Français qui attendent impatiemment de se retrouver en terrasse comme en témoigne notre sondage avec Odoxa. Ainsi le doublement jusqu’à septembre du plafond de dépenses en titre-restaurant à 38€ par jour devrait permettre aux salariés de dépenser un peu plus. Une autre piste pour leur permettre de se faire plaisir tout en soutenant leurs restaurateurs préférés serait d’augmenter la valeur maximale du titre-restaurant distribué aux salariés de 11€ à 15€ par jour. »

69% des Français ont l’intention de profiter de la réouverture des restaurants pour s’accorder des pauses-déjeuner plus conviviales

Ce qui manque aux Français, avant même de penser au contenu de leur assiette, c’est l’ambiance du restaurant. Surtout à l’heure du déjeuner, où le tête-à-tête avec l’ordinateur n’est pas des plus joyeux. A partir du 19 mai, la réouverture des restaurants permettra ainsi à 69% des Français de s’accorder des pauses-déjeuner plus conviviales. Les plus jeunes sont les premiers à le dire : 77% des moins de 25 ans. D’ailleurs nombreux sont ceux qui en profiteront pour faire durer un peu le plaisir : pas moins de 42% des Français se permettront ainsi des pauses plus longues et, là, encore surtout les plus jeunes à 54%. La moitié des Français disent aussi que cela leur permettra de mieux manger (50% « avec de meilleurs repas », 71% des moins de 25 ans) et 35% iront au restaurant pour déjeuner de manière « plus saine, plus équilibrée ».

81% des Français estiment que l’augmentation du plafond de dépenses en titre-restaurant à 38€ par jour va inciter ceux qui en bénéficient à se rendre davantage au restaurant

Le plafond d’utilisation des titres restaurants uniquement pour les restaurateurs a été doublé: jusqu’en septembre, les salariés pourront dépenser 38€ avec leurs titres contre 19€ maximum habituellement. 81% des Français estiment que cette mesure est de nature à inciter ceux qui bénéficient de cet avantage à se rendre davantage au restaurant.

A travers ce sondage, on note que les voyants sont au vert pour la réouverture des terrasses de restaurants, qui seront vite occupées, si la météo ne se montre pas capricieuse. Les clients des restaurants devront en effet attendre le 9 juin pour pouvoir s’installer à l’intérieur.

1 Avec 59% de citations, profiter de la terrasse d’un restaurant ou d’un café est, de loin, le premier plaisir dont ils étaient privés auquel les Français souhaitent s’adonner à partir de mercredi prochain. Sondage Odoxa-Backbone Consulting pour France Info et le Figaro publié le 13 mai.

