Edenred : Deutsche Bank relève son objectif de cours

Deutsche Bank a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Edenred, avec un objectif de cours relevé de 52 à 54,2 euros, voyant dans le spécialiste des tickets restaurant un potentiel bénéficiaire des tensions inflationnistes actuelles.



Dans une note consacrée au secteur de la restauration collective en Europe, la banque allemande explique qu'Edenred peut être considéré comme un gagnant de la remontée de l'inflation dans la mesure où les employeurs ont tendance à revoir à la hausse leur participation afin de préserver le pouvoir d'achat de leurs salariés.



Deutsche Bank fait par ailleurs remarquer que le groupe de services est favorablement exposé à la hausse des taux d'intérêt puisqu'il perçoit des revenus financiers sur le 'float', le besoin en fonds de roulement relatif au pré-chargement de fonds par ses entreprises clientes.



Dans son étude, l'établissement germanique dit ainsi s'attendre à ce qu'Edenred fasse état de taux de croissance à deux chiffres à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, le 21 avril.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.