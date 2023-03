Edenred : Stifel remonte son objectif de cours

Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur ' car nous voyons un potentiel de croissance organique à deux chiffres des bénéfices, soutenu par la solidité de l'entreprise '.



Le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 62 E (contre 56 E) reflétant une croissance plus forte du chiffre d'affaires et une génération de FCF (en excluant tout impact d'un accord potentiel avec DKV).



' Nous examinons les opportunités de fusions-acquisitions avec une attention particulière pour DKV Mobility, le leader européen des cartes de carburant, qui a été considéré comme une cible potentielle par les investisseurs ' indique l'analyste.



' Bien que nous n'ayons aucune visibilité sur une transaction potentielle, nous considérons qu'une acquisition de DKV pourrait changer la donne '.



' Nous verrions d'un bon oeil une éventuelle acquisition de DKV par Edenred, car elle soutiendrait la consolidation du marché et constituerait une étape majeure dans le développement de l'entreprise ' rajoute Stifel.



L'analyste estime qu'une telle opération pourrait augmenter le chiffre d'affaires d'Edenred d'environ 30%, tout en renforçant son profil opérationnel.



