Edenred : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Edenred avec un objectif de cours remonté de 52 à 55 euros, restant 'positif et confiant sur la dynamique de croissance d'Edenred, qui a su diversifier ses activités et son exposition géographique'.



Le bureau d'études a identifié comme prochains catalyseurs positifs un relèvement de la guidance d'EBITDA, ainsi que du M&A, avec une puissance de frappe d'un ou 1,5 milliard d'euros soit une relution potentielle du BPA 2022 entre 6% et 11%.



'Bien qu'acteur du paiement spécialisé, la valorisation actuelle d'Edenred suggère un multiple de VE/EBITDA 2022 de 21 fois, en ligne avec le paiement généraliste, malgré des perspectives de croissance organique légèrement supérieures', note-t-il en outre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.